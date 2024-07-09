Aldığı Kilolar Olay Olmuştu: İzdivaç Programlarıyla Tanınan Solmaz Çiros'un Son Dansı Dillere Fena Düştü!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Şimdilerde düğünlerde ettiği danslar ile gündeme gelen Çiros'un son dansı dillere fena düştü!