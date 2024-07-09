Aldığı Kilolar Olay Olmuştu: İzdivaç Programlarıyla Tanınan Solmaz Çiros'un Son Dansı Dillere Fena Düştü!
Aldığı Kilolar Olay Olmuştu: İzdivaç Programlarıyla Tanınan Solmaz Çiros'un Son Dansı Dillere Fena Düştü!
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Şimdilerde düğünlerde ettiği danslar ile gündeme gelen Çiros'un son dansı dillere fena düştü!
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Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla hayatımıza giren Solmaz Çiros, hem konuşma tarzı hem tavırları hem de dansları ile o dönemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.
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Programın bitmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan hatta bir süre gözden kaybolan Çiros'un geri dönüşü de olay olmuştu!
Yaptırdığı estetikler ve aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü ismi görenler neredeyse tanıyamamıştı! Hatta Çiros'un yeni halini Cardi B'ye benzetenler bile olmuştu hatırlarsanız.
Şimdilerde düğün danslarıyla meşhur olan ünlü isim bu sefer de son dansı ile gündeme geldi! Solmaz Çiros'un son paylaşımında aldığı kilolar ayrı dansı ayrı kombini ayrı dile düştü!
İşte Çiros'un son dansı 👇🏻
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Gelin, Çiros'un son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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