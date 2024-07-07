Tahliyesinde Dilan Diye Ağlamıştı: Özel Plakalı Lüks Jipiyle İmza Atmak İçin Karakola Giden Sıla Doğu Şaşırttı
Tahliyesinde Dilan Diye Ağlamıştı: Özel Plakalı Lüks Jipiyle İmza Atmak İçin Karakola Giden Sıla Doğu Şaşırttı
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edilmişti. İmza atmak için karakola giden Doğu'nun özel plakalı lüks jipi gözlerden kaçmadı.
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Dilan Polat ve Engin Polat birçok yakını ile beraber kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanmıştı hatırlarsanız.
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Tutuklanan isimlerden bir tanesi de Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'ydu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada ise Sıla Doğu denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmişti.
Gözyaşları içerisinde tahliye olan Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ın adını haykırarak sinir krizi geçirdiği anlar olay olmuş, Doğu'nun yakınları ise ünlü fenomeni sakinleştirmekte epey zorlanmışlardı hatırlarsanız.
5 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Doğu, geçtiğimiz saatlerde Sarıyer’de bir Polis Merkezi’ne gelerek elektronik imzasını attı.
Ekol TV kameralarına yakalanan Sıla Doğu'nun karakola özel plakalı lüks jipiyle gelmesi de tek kelime etmeden aracına binmesi de gözlerden kaçmadı.
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