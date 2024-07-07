Deniz Sezonunu Açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Aşka Geldiği Anlar "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Deniz Sezonunu Açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Aşka Geldiği Anlar "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Deniz sezonunu nihayet açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu soluğu Çeşme'de aldı. Bir yandan denizin tadını çıkaran çiftin aşka geldiği anlar ise '41 kere maşallah' dedirtti.
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2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Hala birçoğumuz için "Selena" olan Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri.
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Lalin ve Leyla isminde iki kızları olan ünlü çift, birbirlerine aşık olduklarını her fırsatta gösteriyor, aşk dolu sosyal medya paylaşımları ile de herkesi imrendiriyor biliyorsunuz ki.
Ünlü çiftimiz deniz sezonunu da nihayet açtı! Soluğu Çeşme'de alan Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin denizde aşka geldiği anlar ise görenlere "41 kere maşallah" dedirtti.
İşte ünlü çiftin deniz pozları
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