Defalarca Ulaşmaya Çalışmış: Ebru Gündeş'in Yıllardır Görüşmeyi Reddettiği Kız Kardeşi Ortaya Çıktı!
Defalarca Ulaşmaya Çalışmış: Ebru Gündeş'in Yıllardır Görüşmeyi Reddettiği Kız Kardeşi Ortaya Çıktı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in babasının ikinci evliliğinden olan ve görüşmeyi reddettiği kız kardeşi ortaya çıktı!
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Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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2008 yılında Rezza Zarrab ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı, hatırlarsanız 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından evliliği çatırdamaya başlayınca evliliğini 2021 yılında bitirmişti.
O zamandan sonra yanında kimsecikleri göremediğimiz Ebru Gündeş, bu yıl 28 Şubat'ta Dubai'de iş insanı Murat Özdemir'le evlenerek herkesi şaşırtmıştı!
Ünlü şarkıcı bu kez de yıllardır görüşmediği kız kardeşi ile gündeme geldi. Babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmadığı ve görüşmeyi reddettiği ortaya çıkan Gündeş'in kız kardeşinin Aslıhan Gündeş Akça olduğu öğrenildi.
Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş ile birçok kez iletişim kurmaya çalıştığı ancak Gündeş'in aramalara ve mesajlara yanıt vermediği iddia edildi.
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İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi 👇🏻
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