Kızı Ses ve Meral Akşener'in Eğlenceli Anları Ölümsüzleştiren Ümit Erdim'in Son Paylaşımı Olay Oldu!
Kızı Ses ve Meral Akşener'in Eğlenceli Anları Ölümsüzleştiren Ümit Erdim'in Son Paylaşımı Olay Oldu!
Kızı Ses'in Meral Akşener ile fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim'in paylaşımı olay oldu!
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Hayat Bilgisi dizisindeki "Arif" karakteriyle gönülleri fetheden Ümit Erdim'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız ünlü isim Seda Erdim ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Evliliklerini ekranlardan ve kameralardan uzak sürdüren çittin Ses ve Ela isminde iki kızı olmuş ancak ünlü çift Nisan ayında evliliklerini bitirmişti!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu Ümit Erdim boşanmanın ardından da kızları ile paylaşımlarına devam etmiş hatta sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri olmuştu.
Erdim, bu sefer de sosyal medya hesabından kızı Ses'in ve Meral Akşener'in bir karesini paylaştı! Paylaşımına "Meral teyzesinin önünü kesip iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı 😁" notunu düşen ünlü oyuncunun pozlarına da yorum yağdı tabii!
İşte Ümit Erdim'in "#komşuculukkazanacak" etiketini düştüğü paylaşımı 👇🏻
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