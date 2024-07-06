Kaos Kadın Demet Akalın Bu Sefer de Kendisini '2024 Yaz Şarkıları' Listesine Koymayan Spotify'a Sert Çıkıştı!
Kaos Kadın Demet Akalın Bu Sefer de Kendisini '2024 Yaz Şarkıları' Listesine Koymayan Spotify'a Sert Çıkıştı!
X hesabını aktif kullanması ve çoğu zaman da sinirlendiği her konuyu oradan aktarması ile bilinen Demet Akalın, bu sefer de '2024 Yaz Şarkıları' listesine giremeyince Spotify'a sinirlendi!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, paylaşımları ve sözleri ile magazin dünyasında bambaşka bir yere sahip biliyorsunuz ki.
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Dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline gelen ünlü şarkıcı aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile de sık sık gündeme geliyor.
Özellikle X hesabını aktif kullanan ve sinirlendiği her konuyu X hesabından aktarmayı pek bir seven Demet Akalın'ın yazım yanlışlarıyla dolu tweetlerine mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz.
Spotify'ın 2024 yaz şarkıları listesinde kendini göremeyen Demet Akalın, yine küplere bindi. Tabii tepki göstermeden de duramadı!
Tam olarak Spotify ile ne derdi olduğunu anlayamadığımız ünlü sanatçının "Biyerde kazık batırdım herhlde 😂komiksiniz!!!!" cevabı ise herkesi şaşkına çevirdi!
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