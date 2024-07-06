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Sefo'nun A Milli Futbol Takım'ı İçin Yaptığı EURO 2024 Şarkısı "Türkiye'm"e Bir Eleştiri de Aydilge'den Geldi!

Sefo'nun A Milli Futbol Takım'ı İçin Yaptığı EURO 2024 Şarkısı "Türkiye'm"e Bir Eleştiri de Aydilge'den Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 17:56

EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için ünlü şarkıcı Sefo 'Türkiye'm' isimli şarkısını bestelemişti. Ünlü şarkıcı Aydilge'den ise Sefo'ya eleştiri geldi!

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Hatırlarsanız ünlü rapçi Sefo, EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için 'Türkiye'm' isimli marşı ile gündeme gelmiş ve ünlü ismin marşı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatırlarsanız ünlü rapçi Sefo, EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için 'Türkiye'm' isimli marşı ile gündeme gelmiş ve ünlü ismin marşı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Tabii Sefo'nun marşını beğenen kadar beğenmeyen de olmuş ve sosyal medya kullanıcılarımız yine ikiye bölünmüştü!

Tabii Sefo'nun marşını beğenen kadar beğenmeyen de olmuş ve sosyal medya kullanıcılarımız yine ikiye bölünmüştü!

Sefo'nun marşını dinlemek ve tepkileri görmek için 👇🏻

Sefo'nun marşını eleştirenler olduğundan bahsetmiştik. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Aydilge oldu! Sefo'nun marşı için "Milli marş ya, keşke biraz daha anlaşılabilir olsaydı" diyen Aydilge, herkesin söyleyeceği bir marş olduğu için bestenin daha anlaşılır olması gerektiğini savundu.

Sefo'nun marşını eleştirenler olduğundan bahsetmiştik. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Aydilge oldu! Sefo'nun marşı için "Milli marş ya, keşke biraz daha anlaşılabilir olsaydı" diyen Aydilge, herkesin söyleyeceği bir marş olduğu için bestenin daha anlaşılır olması gerektiğini savundu.

Aynı zamanda ünlü şarkıcı Sefo'nun marşındaki Türkçe kelimelerin azlığından ve anlaşılamazlığından da şikayet etti!

Aynı zamanda ünlü şarkıcı Sefo'nun marşındaki Türkçe kelimelerin azlığından ve anlaşılamazlığından da şikayet etti!

İşte o anlar 👇🏻

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