Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Hadise?
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Hande Erçel?
Didem Soydan?
Hazar Ergüçlü?
Burcu Esmersoy?
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Merve Boluğur?
Nazlı Sabancı?
Birce Akalay?
Demet Özdemir?
Alina Boz?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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