Kira Nedeniyle Anlaşmazlık Yaşayan Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu!
Kira Nedeniyle Anlaşmazlık Yaşayan Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik oldu!
Kaynak: BİRSEN ALTUNTAŞ
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Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı tanımayanınız yoktur! Son olarak Bahar dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu, son zamanlarda fit görünümü, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde konululuyor biliyorsunuz ki.
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2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine giren Pelin Karahan, iki oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü çift bu kez mutlu aile pozları ile değil bambaşka bir konu ile gündemimize geldi! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik oldu.
Açalya ve Murat Öztürk çiftinin mahkemeye yansıyan beyanına göre, 18 Eylül 2020 tarihinde imzaladıkları kira sözleşmesi ile villalarını Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay villayı 3 yıllık kiraladı. Kira süresi dolduğunda Karahan ve Güntay'ın villayı tahliye etmeleri istendi ancak villayı tahliye etmeyen ünlü çift icra takibi başlattı.
Sözleşmeye atılan imzanın kendilerine ait olmadığını belirten Karahan ve Güntay çifti ödeme emrine itiraz ederken Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı.
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Konu hakkında açıklama yapan Bedri Güntay ise “Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” açıklamalarında bulundu.
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ey fırsatçı ev sahibi kadın oyuncu diye malına mı ortak oldun