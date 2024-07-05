"Her Giydiğimde Kazandık": Sefo'nun Milli Maç İçin Yaptığı İç Çamaşırı Totemi Dillere Fena Düştü!
"Her Giydiğimde Kazandık": Sefo'nun Milli Maç İçin Yaptığı İç Çamaşırı Totemi Dillere Fena Düştü!
Ünlü rapçi Sefo'nun milli maçlar için yaptığı iç çamaşırı totemi dillere fena düştü!
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Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, hem özel hayatı merak edilen hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri.
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Açıklamaları ve paylaşımları yüzünden bazen eleştiriye maruz kalan ünlü sanatçı bu sefer de verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
"Kırmızı özel bir iç çamaşırım var. Hangi maça gittiysem giydim ve yendik. Yine giyip gideceğim inşallah yeneceğiz." diyen Sefo'nun totemi ise dillere fena düştü!
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