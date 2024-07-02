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Demet Özdemir'in Kırmızılara Büründüğü Alev Ateş Pozlarına Filiz Akın Bile Tepkisiz Kalamadı!

Demet Özdemir'in Kırmızılara Büründüğü Alev Ateş Pozlarına Filiz Akın Bile Tepkisiz Kalamadı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 15:48

Demet Özdemir'in kırmızılara büründüğü son pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun son paylaşımına Filiz Akın bile tepkisiz kalamadı!

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi başarılı birçok yapımda izleyici karşısına çıkan ve kimi zaman oyunculuğuyla göklere çıkarılıp kimi zaman eleştirilerin odağı olan oyunculardan biri.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi başarılı birçok yapımda izleyici karşısına çıkan ve kimi zaman oyunculuğuyla göklere çıkarılıp kimi zaman eleştirilerin odağı olan oyunculardan biri.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Demet Özdemir bu sefer de kırmızılara büründüğü son paylaşımı ile gündeme geldi 👇🏻

Demet Özdemir bu sefer de kırmızılara büründüğü son paylaşımı ile gündeme geldi 👇🏻

Ünlü oyuncunun son paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken...

Ünlü oyuncunun son paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken...

Demet Özdemir'in kırmızılı pozlarına Filiz Akın bile tepkisiz kalamadı!

Demet Özdemir'in kırmızılı pozlarına Filiz Akın bile tepkisiz kalamadı!
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İşte Filiz Akın'ın Demet Özdemir'e yorumu 👇🏻

İşte Filiz Akın'ın Demet Özdemir'e yorumu 👇🏻

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