Harbiye Konserinden Sonra Tüm Kurtlarını Döken Zeynep Bastık'ın Dans Şovu Topa Tutuldu!
Harbiye Konserinden Sonra Tüm Kurtlarını Döken Zeynep Bastık'ın Dans Şovu Topa Tutuldu!
Dün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Zeynep Bastık, konser sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile tüm kurtlarını döktü. Ünlü şarkıcının dans şovu topa tutuldu!
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Cover şarkıları ile yükselişe geçen ve başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanan Zeynep Bastık, özellikle son zamanlarda çıkardığı "Lan" parçası ile sosyal medyayı sallayan isimlerden bir tanesi.
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Şimdilerde Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı hem özel hayatı hem kariyeri hem de paylaşımları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Havaların ısınması ile konser takvimi yoğunlaşan ünlü şarkıcı dün Harbiye'de konser verdi! Zeynep Bastık'ın konser sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin bir de ünlü şarkıcının dansına kim ne demiş birlikte bakalım!
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