Taylor Swift'e Benzetildi! Kakülleriyle Bambaşka Birine Dönüşen Alina Boz'un Yeni İmajını Oyluyoruz!
Taylor Swift'e Benzetildi! Kakülleriyle Bambaşka Birine Dönüşen Alina Boz'un Yeni İmajını Oyluyoruz!
Kakülleriyle bambaşka birine dönüşen Alina Boz'un yeni imajını oyluyoruz. Sizce Alina Boz'un yeni imajı Taylor Swift'e benziyor mu? Son karar sizde!
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2013 yılında Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteri ile oyunculuk kariyerine başlayan ve daha sonra Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı gibi birçok başarılı projede rol alan Alina Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2023 yılının temmuz ayında ilişkisini duyuran ve 2 Aralık 2023 tarihinde küçük bir tören ile dünyaevine giren Alina Boz, hem özel hayatı hem kariyeri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Boz, özellikle de "kocam da kocam" temalı açıklamaları ile sık sık gündemimizde! Bu sefer ünlü ismin gündeme gelmesinin nedeni ise yeni imajı.
Dün bir davete katılan ünlü oyuncu, eşi Umut Evirgen'le ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra yeni imajıyla yani kakülleriyle de gündeme geldi. Hatta Alina Boz yeni imajıyla dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e benzetildi.
Biz de son kararı size bıraktık! Sizce Alina Boz, yeni imajıyla Taylor Swift'e benzemiş mi?
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