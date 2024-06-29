Eski Videosuna Düştü: Merve Boluğur'un "T.C. Kızları ve Ben Asla Akıllanmayız" Temalı Paylaşımı Olay Oldu!
Eski Videosuna Düştü: Merve Boluğur'un "T.C. Kızları ve Ben Asla Akıllanmayız" Temalı Paylaşımı Olay Oldu!
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un 'T.C. kızları ve ben asla akıllanmayız' temalı son paylaşımı ile yine olay oldu.
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Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş ve büyük aşkı kısa süren ünlü oyuncu 2017 yılında Dalkılıç'tan tek celsede boşanmıştı.
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Daha sonra DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur'un bu evliliği de ne yazık ki boşanma ile bitmiş ve ünlü oyuncunun yüzü aşktan yana bir türlü gülmemişti.
O zamandan beri yaptığı ilginç açıklamalar ve enteresan paylaşımlar ile ilgi çeken Merve Boluğur 👇🏻
Son dönemlerde sosyal medya hesaplarını daha etkili kullanmaya başlamış ve herkese "eski Merve Boluğur bomba gibi geri dönüyor" dedirtmişti.
Ünlü oyuncu bu sefer de eski bir videosuna düştüğü ve yine garip bir ruh halinde olduğu her halinden belli olan paylaşımı ile gündeme geldi.
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İşte Merve Boluğur'un "T.C. kızları ve ben asla akıllanmayız" temalı son paylaşımı 👇🏻
Gelin, bir de Boluğur'un son paylaşımına kim ne demiş ona bakalım 👇🏻
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