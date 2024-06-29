Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 22:12

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir gün kurallı bir cümle görebilecek miyiz?

Bir gün kurallı bir cümle görebilecek miyiz?
twitter.com

Hakkında her şeyi bildiğimiz çocukla konuşmaya çalışırken biz 👇🏻

Hakkında her şeyi bildiğimiz çocukla konuşmaya çalışırken biz 👇🏻
twitter.com

Konuşulmadı galiba.

Konuşulmadı galiba.
twitter.com

Şahan Gökbakar'dan yine tespitler...

Şahan Gökbakar'dan yine tespitler...
twitter.com

Öyle demesek mi?

Öyle demesek mi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herkesin hayatına kimse karışamaz!

Herkesin hayatına kimse karışamaz!
twitter.com

Artık bizden biri.

Artık bizden biri.
twitter.com

Yalnız değilsin Farah Zeynep Abdullah!

Yalnız değilsin Farah Zeynep Abdullah!
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın