Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Bir gün kurallı bir cümle görebilecek miyiz?
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Hakkında her şeyi bildiğimiz çocukla konuşmaya çalışırken biz 👇🏻
Konuşulmadı galiba.
Şahan Gökbakar'dan yine tespitler...
Öyle demesek mi?
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Herkesin hayatına kimse karışamaz!
Artık bizden biri.
Yalnız değilsin Farah Zeynep Abdullah!
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