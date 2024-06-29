Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Hadise?
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Afra Saraçoğlu?
Hande Erçel?
Hazar Ergüçlü?
Merve Boluğur?
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Nazlı Sabancı?
Sinem Kobal?
Melek Mosso?
Meryem Uzerli?
Birce Akalay?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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