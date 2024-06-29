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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 22:56

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Hadise?

Hadise?

Afra Saraçoğlu?

Afra Saraçoğlu?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Hazar Ergüçlü?

Hazar Ergüçlü?

Merve Boluğur?

Merve Boluğur?
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Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Melek Mosso?

Melek Mosso?

Meryem Uzerli?

Meryem Uzerli?

Birce Akalay?

Birce Akalay?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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