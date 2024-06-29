Sevgilisiyle Yer Değiştirme Challenge'ına Katılan Mika Raun Can'ın Son Paylaşımı Cringe Komasına Soktu
Sevgilisiyle Yer Değiştirme Challenge'ına Katılan Mika Raun Can'ın Son Paylaşımı Cringe Komasına Soktu
TikTok fenomeni Mika Raun Can'ın sevgilisi Batu ile yer değiştirme challenge'ına katıldığı son paylaşımı izleyenleri cringe komasına soktu.
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TikTok paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Takip edenler mutlaka bilir, ünlü fenomen özellikle de yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisi Batu ile paylaştığı içeriklerle ilgi çekiyor.
Nihayet gizeme son vermeye karar veren Mika'nın "elimden gelse kocamın g*tünün deliğinden içeri girerim" açıklamaları yapacak kadar büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Batu'nun yüzünü geçtiğimiz haftalarda nihayet görmüştük hatırlarsanız.
Sevgilisinin yüzünü gösterdikten sonra sık sık Batu ile paylaşım yapmaya başlayan Mika, bu kez de kendi tabiriyle "kocası"yla yer değiştirme challenge'ına katıldı!
Bir süreliğine sevgilisi Batu'nun yerine geçen ve onun hareketlerini taklit eden Mika Raun Can'ın son paylaşımı izleyenleri cringe komasına soktu.
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İşte o anlar 👇🏻
Ünlü fenomenin son paylaşımına sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalamadı. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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