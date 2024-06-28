Ceyda Düvenci Yine ve Yeniden Sevgilisini Övmelere Doyamazken Eski Eşine de Taş Atmayı İhmal Etmedi!
Ceyda Düvenci Yine ve Yeniden Sevgilisini Övmelere Doyamazken Eski Eşine de Taş Atmayı İhmal Etmedi!
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı paragraf boyu açıklamalar ile meşhur olan Ceyda Düvenci bu kez de bir hikaye paylaşarak bir tarafı övüp bir tarafı taşladı.
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2014 yolunda nikah masasına oturmuş ve Şakrak'la yaşadığı ilişki ile herkesi kendine hayran bırakmış, sık sık da örnek çift gösterilmişti hatırlarsanız.
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Ancak geçtiğimiz yıl her ne olduysa Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık ilişkilerini tek celsede sonlandırmış ve daha sonra ortaya atılan ihanet iddiaları ise herkesi şaşırtmıştı.
Bülent Şakrak boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye başlarken Ceyda Düvenci'nin adı da ünlü radyocu Mete Güçlü ile aşk iddialarına karışmış ve çift birlikte görüntülenerek aşklarını resmen ilan etmişlerdi.
Şimdilik her fırsatta birbirlerine aşklarını ilan eden çiftin ilişkisinde her şeyin yolunda gittiğini Ceyda Düvenci'nin yaptığı sosyal medya paylaşımlarından anlayabiliyoruz. Biliyorsunuz ki Düvenci, paragraflar boyu yaptığı açıklamalar ile içini dökmeyi çok seviyor. Hatta bazen övgülerinin arasına eleştiri koymayı da ihmal etmiyor.
Ünlü isim bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı bir hikaye ile sevgilisi Güçlü Mete'yi överken, birilerini taşladı. Ortaya atılan ihanet iddialarını da göz önüne alırsak güven temalı bu paylaşımın eski eş Bülent Şakrak'a bir taş olduğunu düşünmeden edemiyoruz.
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Bakalım Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımları nereye kadar sürecek? Merakla bekliyoruz!
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