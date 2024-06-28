Ceyda Düvenci Yine ve Yeniden Sevgilisini Övmelere Doyamazken Eski Eşine de Taş Atmayı İhmal Etmedi!

Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı paragraf boyu açıklamalar ile meşhur olan Ceyda Düvenci bu kez de bir hikaye paylaşarak bir tarafı övüp bir tarafı taşladı.