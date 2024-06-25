Ceyda Düvenci Aklınıza Gelebilecek Her Şeye Teşekkür Ettiği Paylaşımıyla Eski Kocasını Gömdü Yeni Aşkını Övdü

'Çok sakin, dingin, güzel düşüncelerle ve niyetlerle dolu bir tatil oluyor… Her şeye uzaktan bakabilmek huzur verdi içime… özellikle son altı ayda ne kadar başkalaştığımı fark ettim… hayatın verdiği bütün güzellikleri ve hediyeleri anladım, kabul ettim… özellikle son 4 ayıma sonsuz şükür dolu içim… kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim 💙mucizelerime teşekkür ederim🌻 dostlarıma teşekkür ederim 💜 tabii ki anneme babama ve en çok evlatlarıma teşekkür ederim 🌸💛🌈 hayata ve sağlığıma 🦋mesleğime ve hayallerimi gerçekleştirebildiğim her ana bin şükür… 🌻☺️ sakinlik, sükunet ne güzel şeymiş 🙏🏼öğrendim…'