Ceyda Düvenci Aklınıza Gelebilecek Her Şeye Teşekkür Ettiği Paylaşımıyla Eski Kocasını Gömdü Yeni Aşkını Övdü
Ceyda Düvenci Aklınıza Gelebilecek Her Şeye Teşekkür Ettiği Paylaşımıyla Eski Kocasını Gömdü Yeni Aşkını Övdü
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı paragraf boyu açıklamalar ile meşhur olan Ceyda Düvenci bu kez de salyangoz postu ile şaşırttı.
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
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Ünlü çiftin ilişkisi herkese örnek gösterilirken herhalde nazara geldi ve ünlü ikili geçtiğimiz yıl tek celsede 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşandıktan sonra Sibel Arna'nın programına konuk olan Ceyda Düvenci, "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aşka kapılarını kapatmadığını da cümle aleme duyurdu.
Ünlü ismin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı! Zaman zaman yaptığı Instagram paylaşımlarına eklediği paragraf boyu açıklamalar ile meşhur Düvenci, yine içini dökerek aşkın tadını çıkardığını anlattı!
Instagram hesabından bir salyangoz paylaşan ve "Çok sakin, dingin, güzel düşüncelerle ve niyetlerle dolu bir tatil oluyor… Her şeye uzaktan bakabilmek huzur verdi içime… Özellikle son altı ayda ne kadar başkalaştığımı fark ettim" açıklamaları ile yeni aşkını överken eski kocasına da yine imalı göndermelerde bulundu. İşte Ceyda Düvenci'nin paylaşımı ve açıklaması 👇🏻
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