"Herkesin Var Kırmızı Çizgisi": Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe Şarkıları Söylememe Nedenini Paragraflarca Açıkladı
"Herkesin Var Kırmızı Çizgisi": Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe Şarkıları Söylememe Nedenini Paragraflarca Açıkladı
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, yaklaşık 3 yıldır neden Yıldız Tilbe şarkılarını söylemediği konusuna paralar boyu açıklık getirdi!
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Müzik dünyasında hızlı bir çıkış yapan ve kısa bir süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceylan Ertem'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı, zaman zaman öfke dolu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız Ceylan Ertem, sahiplendirilmeyen köpeklerin açıkça öldürüleceği haberinden sonra öfkeden deliye dönen isimlerden biri olmuş, paylaşımı ile de dikkat çekmişti.
Ünlü şarkıcı bu sefer de 3 yıldır Yıldız Tilbe şarkılarını söylememe konusu hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi! "‘Köpekler zehirlensin’ diyen anam olsa ilişkimi keserim. Valla da billa da." ifadelerini kullanan Ertem'den paragraflar boyu açıklama geldi.
İşte Ceylan Ertem'in açıklamaları 👇🏻
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