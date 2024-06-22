Kuzenim Köpek Saldırısından Öldü Demişti: Demet Akalın'ın Kuzeni Katıldığı Canlı Yayında Gerçekleri Açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, kuzeninin köpek saldırısı sonucunda vefat ettiğini açıklayan bir paylaşım yapmış daha sonra da ünlü şarkıcının her yıl aynı paylaşımı yapması dikkat çekmişti. Ünlü ismin kuzeni katıldığı canlı yayında gerçekleri açıklayarak Demet Akalın'ın ifadelerinin gerçek olmadığını belirtti.