Kuzenim Köpek Saldırısından Öldü Demişti: Demet Akalın'ın Kuzeni Katıldığı Canlı Yayında Gerçekleri Açıkladı!
Kuzenim Köpek Saldırısından Öldü Demişti: Demet Akalın'ın Kuzeni Katıldığı Canlı Yayında Gerçekleri Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, kuzeninin köpek saldırısı sonucunda vefat ettiğini açıklayan bir paylaşım yapmış daha sonra da ünlü şarkıcının her yıl aynı paylaşımı yapması dikkat çekmişti. Ünlü ismin kuzeni katıldığı canlı yayında gerçekleri açıklayarak Demet Akalın'ın ifadelerinin gerçek olmadığını belirtti.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın videosunu alıntılayarak büyük kuzeninin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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Daha sonra ise Akalın'ın aynı minvaldeki tweetleri daha önceki yıllarda da attığı ortaya çıkmış ve Demet Akalın'ın her sene bir başka kuzenini köpek saldırısından kaybetmesi dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise oğlunu kaybeden ve ünlü şarkıcının kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı bilinen Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, katıldığı bir canlı yayında ünlü şarkıcının ifadelerinin doğru olmadığını belirterek gerçekleri açıkladı!
Civeleker, katıldığı yayında köpek saldırısından ölen bir kuzenleri olmadığını belirterek "Uzaktan bir akrabamız köpeklerden korkup kaçarken düşüyor, hastaneye gidiyor, bir şeyi olmadığı söyleniyor. Sonra ertesi gün beyin kanaması geçiriyor. Demet bu akrabamızı tanımaz bile” açıklamalarında bulundu.
"Köpekleri hedef göstermesi beni delirtti" diyen Civeleker, beyin kanaması geçiren kuzeninin yaklaşık 2.5 yıl önce vefat ettiğini de açıkladı.
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İşte Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in açıklamaları 👇🏻
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