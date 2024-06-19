Demet Akalın'ın Her Sene Bir Kuzenini Köpek Saldırısından Kaybettiğini Açıklaması Sosyal Medyada Dikkat Çekti!

Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın son hali üzerinden büyük kuzeninin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ünlü sanatçının her sene bir kuzenini köpek saldırısından kaybettiğini açıklaması dikkat çekti.