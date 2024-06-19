Demet Akalın'ın Her Sene Bir Kuzenini Köpek Saldırısından Kaybettiğini Açıklaması Sosyal Medyada Dikkat Çekti!
Demet Akalın'ın Her Sene Bir Kuzenini Köpek Saldırısından Kaybettiğini Açıklaması Sosyal Medyada Dikkat Çekti!
Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın son hali üzerinden büyük kuzeninin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ünlü sanatçının her sene bir kuzenini köpek saldırısından kaybettiğini açıklaması dikkat çekti.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz saatlerde Ankara’da yaşayan minik Tunahan’ın okula giderken 20 tane köpeğin saldırısı sonrası çekilen videosu sosyal medyada gündeme gelmişti.
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Demet Akalın ise Tunahan'ın videosunu alıntılayarak büyük kuzeninin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Ancak ünlü sanatçının 2021 yılında da buna benzer bir tweet attığı ortaya çıktı!
Hatta aynı minvalde bir başka tweeti 2022 yılında attığı da ortaya çıkan Demet Akalın'ın her sene başka bir kuzenini köpek saldırısı sonucunda kaybettiğini açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.
Hatta Demet Akalın'ın kuzenlerinin köpek saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesini söylemesinin propaganda olduğunu iddia edenler bile oldu!
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@BurcinKeseci isimli sosyal medya kullanıcısı ise bu duruma "Bir sülalenin dramı! Belli periyotlarla ailenin her nesil kuzenlerini köpekler parçalamış. Bazen olayda mekan ve kronoloji karışsa da bu lanet kaldırılabilir değil. Kolay mı? Kuzenler tek tek gidiyor. Allah sabır versin!" açıklamaları ile tepki gösterdi!
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