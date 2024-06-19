"Aşkı Ondan Öğrendim" Demişti: Beren Saat'in Eşinin Romantik Açıklamalarına Verdiği Cevap Samimiyetsiz Bulundu
"Aşkı Ondan Öğrendim" Demişti: Beren Saat'in Eşinin Romantik Açıklamalarına Verdiği Cevap Samimiyetsiz Bulundu
Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu eşi Beren Saat için 'aşkı ondan öğrendim' açıklamaları ile gündeme gelmişti. Bugün Doğulu'nun sözleri hatırlatılan Beren Saat'in açıklamaları ise samimiyetsiz bulundu.
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2014 yılında dünyaevine giren Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, evlendikleri günden bu yana magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden bir tanesi.
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Doğulu ve Saat çifti kimileri için rüya gibi bir evlilik yaşıyor olsa da kimilerimiz bu çifti yıllar geçmesine rağmen samimi bulmuyor. Ancak ünlü çift tüm eleştirilere rağmen her seferinde daha çok aşk kokan açıklamaları ve pozları ile ortaya çıkıyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Doğulu'nun eşi Beren Saat için yaptığı "Beren’i görünce aşıklık sistemim çöktü… Aşkı Beren'den öğrendim." açıklamaları herkese "bize de nasip olur mu?" dedirtmişti.
Bugün görüntülenen Beren Saat'e eşinin sözleri hatırlatıldığında ise Saat, “Mutluyum, şanslı hissediyorum. Bizimkisi kendini yenileyen bir aşk." açıklamalarında bulunsa da ünlü oyuncunun mimikleri ve tavırları samimiyetsiz bulundu. Hatta Saat'in aşk değil mantık evliliği yaptığını söyleyenler bile oldu!
İşte Beren Saat'in açıklamaları 👇🏻
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Gelin Saat'in açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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