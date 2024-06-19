Üç Kadın Bir Köpek: Kaan Yıldırım'ın Aşk Hikayelerinde Yanan İsim Herkesle Poz Veren Köpeği Benek Oldu!
Üç Kadın Bir Köpek: Kaan Yıldırım'ın Aşk Hikayelerinde Yanan İsim Herkesle Poz Veren Köpeği Benek Oldu!
Kaan Yıldırım'ın aşk hikayelerinde yanan isim her partnerle ayrı ayrı poz veren Benek oldu!
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Yıllardır ekranlarda olan ve rol aldığı projelerle göz dolduran Kaan Yıldırım, sosyal medyanın da en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Yıldırım, özellikle de aşk hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz ki.
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Asıl konumuza geçmeden hemen ünlü ismin aşk hayatını kısaca bir özetleyelim! Birlikte rol aldıkları dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde evlenmiş ve yaklaşık üç yıl sonra 26 Haziran 2019 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı.
Daha sonra ünlü oyuncunun yanında Hadise'yi görmüştük ama Yıldırım'ın Hadise'yle olan bir dargın bir barışık ilişkisi de çok uzun sürmemişti.
Tabii sonra Pınar Deniz geldi! Şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları konuşulan çiftin aşkları da iletişimleri de sosyal medyanın ilgisini epey çekti. Tabii çifti seven kadar yapmacık bulan ve eleştiren de oldu ancak Yıldırım ve Deniz çifti tüm seslere kulaklarını kapatarak mutluluklarına odaklandı!
Şimdi gelelim asıl mevzumuza! Kaan Yıldırım'ın çalkantılı aşk hikayelerinin bir şahidi de köpeği Benek oldu tabii! Yıldırım'ın her partneri ile ayrı ayrı poz veren Benek'in ayrılık habercisi olduğunu söyleyenler olsa da üç farklı kişiyle üç farklı poz veren Benek'in ifadeleri dillere fena düştü!
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Yıldırım'ın aşk hikayelerinde yanan ismin Benek olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları ne yorum yaptı gelin birlikte bakalım!
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