Güzelliğiyle Herkesi Büyüleyen Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Güzelliğiyle Herkesi Büyüleyen Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Beren Saat, Elçin Sangu, Mine Tugay... Güzellikleriyle meşhur bu ünlüler eğer kilolu olsalardı nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Hadi, gelin birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ile hayal bile edemeyeceğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Hem de her gün daha da şaşırtıcı olacak şekilde...
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Eğer sosyal medyada sık vakit geçiriyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Birçok ünlü şarkıcı ve oyuncunun yer aldığı yapay zeka çalışmaları sık sık karşımıza çıkıyor.
Hatırlarsanız yapay zeka sayesinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kel hallerini bile görebilmiştik!
Yapay zeka bu sefer de güzellikleriyle gönlümüzü çelen ünlü isimlere kilo aldırdı! @yapayzekacann isimli bir sosyal medya kullanıcısı egzersiz programlarına sıkı sıkıya bağlı olan ünlü isimlerin kilolu hallerini paylaştı! Hazırsanız işte Mine Tugay ve Neslihan Atagül 👇🏻
Alina Boz ve Elçin Sangu 👇🏻
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Defne Samyeli ve Beren Saat 👇🏻
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