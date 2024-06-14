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Avukat Şeyda Yıldırım'dan Deniz Akkaya'nın Kızı Ayşe'nin Babasına Teslim Edildiğine Dair Paylaşım Geldi!

Avukat Şeyda Yıldırım'dan Deniz Akkaya'nın Kızı Ayşe'nin Babasına Teslim Edildiğine Dair Paylaşım Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 01:30

Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babasına teslim edildi.

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Magazin gündeminin popüler isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla son dönemde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Magazin gündeminin popüler isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla son dönemde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Kızının kendisini balkona kilitlediğini, şiddet gördüğünü ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatan Akkaya, daha sonra yaptığı paylaşımlar ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kızının kendisini balkona kilitlediğini, şiddet gördüğünü ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatan Akkaya, daha sonra yaptığı paylaşımlar ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Yaşanan olayın ardından Akkaya'nın kızı devlet korumasına alınmış ve 15 yaşındaki Ayşe'nin babası Sosyal Hizmetler Kurumu ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek, Aile Mahkemesi’ne başvurarak velayet talebinde bulunmuştu.

Yaşanan olayın ardından Akkaya'nın kızı devlet korumasına alınmış ve 15 yaşındaki Ayşe'nin babası Sosyal Hizmetler Kurumu ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek, Aile Mahkemesi’ne başvurarak velayet talebinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde talebi değerlendiren İstanbul 4. Aile Mahkemesi, A.Ö’nün babasına teslim edilmesine ve Ayşe'nin babası ile kalarak eğitimine de babasının yanında devam etmesine karar verildi.

Geçtiğimiz saatlerde talebi değerlendiren İstanbul 4. Aile Mahkemesi, A.Ö’nün babasına teslim edilmesine ve Ayşe'nin babası ile kalarak eğitimine de babasının yanında devam etmesine karar verildi.

Geçtiğimiz dakikalarda Avukat Şeyda Yıldırım'dan da ilk paylaşım geldi ve Yıldırım paylaşımına "Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.." notunu düştü 👇🏻

Geçtiğimiz dakikalarda Avukat Şeyda Yıldırım'dan da ilk paylaşım geldi ve Yıldırım paylaşımına "Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.." notunu düştü 👇🏻

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