Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Jandarma???
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Makyajlar yapılmış!
Mantıklı hareket.
Afiyet olsun diyelim.
Gider mi? Cevaplar yoruma...
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İlişki tavsiyesi deyince de Feyza Altun...
Yine bazı kaoslar yaşanmış.
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Biz voleybol, heimlich manevrası ve kaos ülkesiyiz...
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