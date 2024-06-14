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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 23:56

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Jandarma???

Jandarma???
twitter.com

Makyajlar yapılmış!

Makyajlar yapılmış!
twitter.com

Mantıklı hareket.

Mantıklı hareket.
twitter.com

Afiyet olsun diyelim.

Afiyet olsun diyelim.
twitter.com

Gider mi? Cevaplar yoruma...

Gider mi? Cevaplar yoruma...
twitter.com
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İlişki tavsiyesi deyince de Feyza Altun...

İlişki tavsiyesi deyince de Feyza Altun...
twitter.com

Yine bazı kaoslar yaşanmış.

Yine bazı kaoslar yaşanmış.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Biz voleybol, heimlich manevrası ve kaos ülkesiyiz...

Biz voleybol, heimlich manevrası ve kaos ülkesiyiz...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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