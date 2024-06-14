Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Nazlı Sabancı'dan Eşiyle Birlikte "Her Şey Yolunda" Paylaşımı Geldi
Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Nazlı Sabancı'dan Eşiyle Birlikte "Her Şey Yolunda" Paylaşımı Geldi
Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey karıştırmıştı. Babalık davası haberlerinin yalanlamasından sonra Nazlı Sabancı'dan eşiyle 'sorun yok' temalı paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde F.D isimli bir kadın Hacı Sabancı ile 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini iddia etmiş ve Sabancı'ya babalık davası açtığını ileri sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananlardan sonra tüm gözler Nazlı ve Arzu Sabancı'ya çevrilse de onlar çıkan haberleri ciddiye almadıklarını katıldıkları doğum gününde eğlenerek gösterdiler.
Kimileri "bunlar gösteriş" dese de Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin aralarının bozulduğunu düşünse de geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan eşi ile yeni bir paylaşım geldi! Nazlı Sabancı'nın bu paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı iletmeye çalıştığını düşünenler de oldu tabii.
Gelin, Sabancı'nın son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın