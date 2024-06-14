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Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Nazlı Sabancı'dan Eşiyle Birlikte "Her Şey Yolunda" Paylaşımı Geldi

Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Nazlı Sabancı'dan Eşiyle Birlikte "Her Şey Yolunda" Paylaşımı Geldi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 22:39

Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey karıştırmıştı. Babalık davası haberlerinin yalanlamasından sonra Nazlı Sabancı'dan eşiyle 'sorun yok' temalı paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz günlerde F.D isimli bir kadın Hacı Sabancı ile 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini iddia etmiş ve Sabancı'ya babalık davası açtığını ileri sürmüştü.

Geçtiğimiz günlerde F.D isimli bir kadın Hacı Sabancı ile 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini iddia etmiş ve Sabancı'ya babalık davası açtığını ileri sürmüştü.

Müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu açıklayarak iddiaları yalanlamıştı. Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Yaşananlardan sonra tüm gözler Nazlı ve Arzu Sabancı'ya çevrilse de onlar çıkan haberleri ciddiye almadıklarını katıldıkları doğum gününde eğlenerek gösterdiler.

Yaşananlardan sonra tüm gözler Nazlı ve Arzu Sabancı'ya çevrilse de onlar çıkan haberleri ciddiye almadıklarını katıldıkları doğum gününde eğlenerek gösterdiler.

Kimileri "bunlar gösteriş" dese de Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin aralarının bozulduğunu düşünse de geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan eşi ile yeni bir paylaşım geldi! Nazlı Sabancı'nın bu paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı iletmeye çalıştığını düşünenler de oldu tabii.

Kimileri "bunlar gösteriş" dese de Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin aralarının bozulduğunu düşünse de geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan eşi ile yeni bir paylaşım geldi! Nazlı Sabancı'nın bu paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı iletmeye çalıştığını düşünenler de oldu tabii.

Gelin, Sabancı'nın son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Sabancı'nın son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

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