Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Hacı Sabancı'nın Avukatından Kamuoyuna Açıklama Geldi!

Oda TV'nin özel haberiyle Hacı Sabancı'nın 2010 yılında sosyal medya platformundan tanıştığı F.D.'den Uzay adında bir erkek çocuğu olduğu ve kendisine babalık davası açıldığı iddia edilmişti. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi!