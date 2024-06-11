Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Hacı Sabancı'nın Avukatından Kamuoyuna Açıklama Geldi!
Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Hacı Sabancı'nın Avukatından Kamuoyuna Açıklama Geldi!
Oda TV'nin özel haberiyle Hacı Sabancı'nın 2010 yılında sosyal medya platformundan tanıştığı F.D.'den Uzay adında bir erkek çocuğu olduğu ve kendisine babalık davası açıldığı iddia edilmişti. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi!
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Geçtiğimiz saatlerde Arzu ve Ömer Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı hakkında bir gayrimeşru çocuk iddiası ortaya atılmıştı. Oda TV'nin özel haberine göre, 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren F.D, sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını iddia ettiği Hacı Sabancı'ya babalık davası açmıştı.
Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını söyleyen F.D., Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüklerini ve o gece yaşadıkları korunmasız cinsel ilişkiden de hamile kaldığını iddia etmişti.
2017 yılından bu yana Nazlı Sabancı'yla aşk yaşayan 2021'de dünyaevine girdikten sonra 2023'te de kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Hacı Sabancı'nın konuya dair herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
İlk açıklama Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan geldi. Kamuoyuna seslenen Egemenoğlu, müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu, iftiraların amacının ne olduğunu bildiklerini ve sessiz kalmayacaklarını bildirdi.
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