En Son Hastaneden Fotoğrafı Paylaşılmıştı: Veterinerde Görüntülenen Sezen Aksu'nun Son Hali Çok Şaşırttı!
En Son Hastaneden Fotoğrafı Paylaşılmıştı: Veterinerde Görüntülenen Sezen Aksu'nun Son Hali Çok Şaşırttı!
En son Mart ayında Emel Müftüoğlu vesilesiyle gördüğümüz Sezen Aksu, bu sefer veterinerde görüntülendi. Minik Serçe'nin son hali görenleri çok şaşırttı!
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Şarkılarıyla insanın kalbini delip geçen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu, tam 8 yıldır sahneye çıkmıyor biliyorsunuz.
En son 16 Ocak 2016'da verdiği konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek sahneye veda eden Sezen Aksu hasreti gün geçtikçe büyüyor fakat hiç geri dönmeye niyetli gibi de durmuyor kendisi...😔
Üstelik uzun bir süredir de görüntülenmiyor! En son yakın dostu Emel Müftüoğlu vesilesiyle Mart ayında hastanenin pastanesinde görmüştük Minik Serçe'yi. Bileğindeki künye ve kolundaki sargı da endişelendirmişti.
Minik Serçemiz bu sefer de veteriner kliniğinde görüntülendi. Mart'taki fotoğrafına kıyasla daha zayıf ve durgun gözüken Aksu endişelendirdi! Sen hep çok iyi ol kraliçe, sana nazar değmesin🧿
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