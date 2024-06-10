Anneliğe Çok Uzak Olduğunu Açıklayan İrem Derici'den "Ağlayan Şeye Tahammülüm Yok" Çıkışı!
Anneliğe Çok Uzak Olduğunu Açıklayan İrem Derici'den "Ağlayan Şeye Tahammülüm Yok" Çıkışı!
Geçtiğimiz günlerde 'başlarım erkeklere, erkolar kapatılsın' açıklamasında bulunan İrem Derici bu sefer de çocuk sahibi olma fikriyle ilgili konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dobralığı ve açık sözlülüğüyle ilk başta herkesi bir dumura uğratsa da zaman içerisinde benliğini cümle aleme kabul ettiren İrem Derici, magazin radarına sık sık düşen isimlerden biri!
Sahne şovları, kombinleri ve sesi bir yana dursun özel hayatıyla da çok konuşulan güzel şarkıcının aşkta şansı bir türlü yaver gitmiyor biliyorsunuz.
Her dönem yeni bir aşka yelken açan fakat bir türlü dikiş tutturamayan İrem Derici, en son epey yükseldiği Gökhan Fırat'la da ayrılmıştı hatırlarsanız.
Hatta geçtiğimiz günlerde de "erkolar kapatılsın" çıkışıyla gündeme oturmuş, yine milyonların sesi olmuştu! 😂
Geçtiğimiz saatlerde İrem Derici'nin "erkekler kapatılsın" dediği röportajdan bir kesit daha yayıldı. Evlilik ve çocuğa dair fikri sorulan Derici, bu sefer de "Hiç çocuk hasretim falan yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan bir şeye benim tahammülüm yok. Yapmayacağım da zaten 37 oldum" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Baksana benim halime oğlum ben zaten çocuk gibi bir şeyim. Ben kendime zar zor bakıyorum, mahvolur o çocuk orada yemin ederim mahvolur!" diyerek sözlerine devam eden Derici, kimilerinin duygularına tercüman oldu, kimilerinin de tepkisini çekti. İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın