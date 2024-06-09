Ayrılık Sonrası Hayatına Kaldığı Yerden Devam Eden İrem Derici'den Ders Niteliğinde Söz "Erkolar Kapatılsın"
Ayrılık Sonrası Hayatına Kaldığı Yerden Devam Eden İrem Derici'den Ders Niteliğinde Söz "Erkolar Kapatılsın"
Gökhan Fırat'la ayrılı sonrası hayatına kaldığı yerden devam eden, kameralara 'çok üzgünüm' şeklinde konuşan ve başka hiçbir açıklama yapmayan İrem Derici bu sefer de 'erkolar kapatılsın' isyanıyla çok konuşuldu.
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Dobralığıyla adından sıkça bahsettiren, her zaman içinden geldiği gibi davranan ve en önemlisi özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen İrem Derici, Atakan Işıktutan ile yaşadığı doludizgin aşkın ardından yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Gökhan Fırat'la sürdürdüğü aşkı da en dibine kadar yaşayan, her şeyi tüm şeffaflığıyla sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı yine dikiş tutturamamış ve geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti.
İlişkisi bittikten sonra hayatına kaldığı yerden devam eden, klip çekiminden ve günlük hayatından sosyal medya hesabıyla paylaşım yapan isim muhabirlerin sorularına ise "çok üzgünüm ve kalbim kırık" şeklinde cevap vermiş, bu da haliyle akıllara ihanet iddialarını getirmişti.
Ayrılık sonrası "ilişki milişki yapmayın, gözünüzün feri sönüyor. Resmen iki haftada level atladım" sözleriyle ilgi çeken isim yine gündeme damgasını vuracak açıklamlarda bulundu.
Ekoltv kameralarına konuşan İrem Derici "Başlarım erkolara. Erkolar kapatılsın.Uzun bir süre yanımda erkek göremeyeceksiniz deyip 3 gün sonra biriyle dudak dudağa çıkabilirim. İstediğim erkeği gidip alırım." sözleriyle tepki çekti.
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Erko aq saçma sapan kisaltmalar vs
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