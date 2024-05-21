Gökhan Fırat'la İlişkisini Kökten Bitiren İrem Derici'nin "Bekarlık Sultanlıktır" Paylaşımı Gecikmedi
Gökhan Fırat'la İlişkisini Kökten Bitiren İrem Derici'nin "Bekarlık Sultanlıktır" Paylaşımı Gecikmedi
Sevgilisi Gökhan Fırat'la ayrılan İrem Derici, Fırat'ın paylaşımına rağmen kameralara 'kalbim kırık' demekle yetinmişti. Bu yaz yoğun olacağını daha önce belirten şarkıcı klibinin setinden paylaştığı pozlara düştüğü notla konuşuldu.
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Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici'yi ve açık sözlülükle ifade ettiği düşüncelerini duymaya hepimiz alışığız.
Gökhan Fırat ile yaşadığı dolu dizgin aşkın ardından ayrılık haberleriyle gündeme düşen İrem Derici iddiaların ardından "kalbim kırık" açıklamasıyla yetinmiş ve haberlere böylelikle noktayı koymuştu.
Yurt dışı seyahaytları olsun, kıskançlık krizleri olsun, maceraları olsun sık sık paylaşımları önümüze düşen bu ikilinin ayrılığı sonrası Derici adeta "kimse için üzülemem" paylaşımlarında bulunmuş ve hayatına kaldığı yerden devam etmişti.
Fırat'ın paylaşımına rağmen ayrılık haberlerini sözleriyle doğrulayan, hatta ortada ihanet olabileceğini akıllara sokan şarkıcı bugün yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti!
"Beni Bilen İyi Biliyor" şarkısının klip çekimi için sete giriş yapan İrem Derici hikayesinin üzerine yazdığı notla ilgi çekti!
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Şarkıcı "Çocuklar lütfen ilişki milişki yapmayın, gözünüzün feri sönüyor. Resmen iki haftada level atladım" notuyla paylaştığı videoyla resmen "bekarlık sultanlıktır" dedi!
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