Gökhan Fırat'la İlişkisini Kökten Bitiren İrem Derici'nin "Bekarlık Sultanlıktır" Paylaşımı Gecikmedi

Sevgilisi Gökhan Fırat'la ayrılan İrem Derici, Fırat'ın paylaşımına rağmen kameralara 'kalbim kırık' demekle yetinmişti. Bu yaz yoğun olacağını daha önce belirten şarkıcı klibinin setinden paylaştığı pozlara düştüğü notla konuşuldu.