Meryem Uzerli Aşka Gelince Eli Ayağına Dolaşan Oğuzhan Uğur, Annesine Seslendi: "Gör Bunları Gör!"
Meryem Uzerli Aşka Gelince Eli Ayağına Dolaşan Oğuzhan Uğur, Annesine Seslendi: "Gör Bunları Gör!"
Sosyal medya hesabında PİNÇ'in yeni bölümünden bir kesit paylaşan Oğuzhan Uğur, Meryem Uzerli'yi ağırladı. Aniden aşka gelip flörtleşen Uzerli karşısında ne yapacağını bilemeyen Uğur'un annesine sitemi güldürdü!
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Peş peşe birbirinden başarılı projelere imza atan Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında PİNÇ'in yeni bölümünden bir kesit paylaştı.
Hürrem sultanımız Meryem Uzerli'yi ağırlayan Oğuzhan Uğur'un Uzerli'in ani flörtü karşısında elinin ayağına dolaştığı anlar kahkaha attırdı!
Uzerli, aniden aşka gelerek "Sana aşık olmamak için çaba sarf etmem gerekiyor" dedi... 🙈
Önce şok olan Oğuzhan Uğur, sonra eridi... Meryem Uzerli'nin ilan-ı aşkını bir türlü hazmedemeyince de annesine seslenmeye karar verdi!
"Bu kısmı anneme yollar mısınız? Bana bulduğu gelin adaylarının yanında annemin bu videoyu izlemesini istiyorum" diyen Oğuzhan Uğur, o anları "anne gör gör" notunu iliştirmeyi ihmal etmedi 😂
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