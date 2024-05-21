Tükendim Dedi Diye "Tükenmişlik Sendromuna Girdi" Haberleri Çıkan Müjde Uzman, Magazin Hesaplarına Öfke Kustu!

Geçtiğimiz saatlerde hayattan, arkadaşlarından ve çevresinden yakındığı upuzun, sitem dolu paylaşımlar yapan ve mecalinin kalmadığını söyleyen Müjde Uzman'ın 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığına dair haberler hızla yayıldı. Uzman, kendisi hakkında 'tükenmişlik sendromu' başlığı altında haber yapan magazin hesaplarına ateş püskürdü...