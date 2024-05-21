Tükendim Dedi Diye "Tükenmişlik Sendromuna Girdi" Haberleri Çıkan Müjde Uzman, Magazin Hesaplarına Öfke Kustu!
Tükendim Dedi Diye "Tükenmişlik Sendromuna Girdi" Haberleri Çıkan Müjde Uzman, Magazin Hesaplarına Öfke Kustu!
Geçtiğimiz saatlerde hayattan, arkadaşlarından ve çevresinden yakındığı upuzun, sitem dolu paylaşımlar yapan ve mecalinin kalmadığını söyleyen Müjde Uzman'ın 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığına dair haberler hızla yayıldı. Uzman, kendisi hakkında 'tükenmişlik sendromu' başlığı altında haber yapan magazin hesaplarına ateş püskürdü...
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Çalkantılı özel hayatıyla dikkat çeken, bir süredir de Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Alev" karakteriyle parlayan Müjde Uzman, geçtiğimiz saatlerde peş peşe şaşırtıcı paylaşımlarda bulunmuştu hatırlarsanız.
Normalde neşeli hallerine alışık olduğumuz güzel oyuncu, Instagram hesabında hastaneye kaldırıldığını duyurmuş, sonra da oldukça sarsıldığını anlatan upuzun metinler ve videolar paylaşmıştı. İşinin değil, insanların kendisini çok zorladığını belirten Uzman, hiçbir şeye ve hiç kimseye mecalinin kalmadığını söylemişti.
Müjde Uzman'ın hayata, hayatın akışına ve hayatında kişilere sitem edip "tükendim" dediği paylaşımlar birçok magazin hesabı tarafından "Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna girdiğini açıkladı" başlıklarıyla yorumlandı.
Kendisi hakkında dolaşan "tükenmişlik sendromuna yakalandı" haberlerini gören güzel oyuncu sinirlerine hakim olamadı.
Twitter hesabından "kendine magazin hesabı diyen" sayfalara öfke kusan Uzman, "ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" açıklamasına bulundu.
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Ardından, astım tedavisi için hastanede olduğunu belirterek, "rezil olmak da mı umurunuzda değil sizin ya?" diyerek sert çıkıştı.
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