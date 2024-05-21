Doğallığı ve Sempatikliğiyle Nam Salmış Asuman Krause'nin Son Görüntüleri Akıllara Hamilelik Sorusunu Getirdi!
Doğallığı ve Sempatikliğiyle Nam Salmış Asuman Krause'nin Son Görüntüleri Akıllara Hamilelik Sorusunu Getirdi!
Yılların sunucusu, doğallığı ve sempatik halleriyle gönüllerde taht kurmuş Asuman Krause'nin hamile olabileceği iddia edildi! Detaylar 👇
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1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilen, bir süre mankenlik yaptıktan sonra 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa soyunan fakat çok uzun yıllardır sunuculuk kariyeriyle parlayan Asuman Krause'yi tanımayanınız yoktur!
Senelerdir Aileler Yarışıyor programını sunan Asuman Krause, doğallığı ve sempatik halleriyle her zaman beğenilen isimlerden oldu, kalbimizde de ayrı bir yer edindi! Güzel sunucunun, hiç değişmeyen güzelliği bir yana dursun özel hayatı da hep çok merak edildi.
Bir dönem adı Emrah'la anılan Krause, 2010 yılında Amerikalı iş insanı Alan Horowitz ile evlenmiş iki sene sonra da boşanmıştı. O zamandan bu yana da gönül kapılarının kapalı olduğunu biliyorduk!
Fakat geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa tarafından paylaşılan video, akıllara tek soru getirdi! Asuman Krause'nin Aileler Yarışıyor'un son bölümünde belirgin gözüken karnı "acaba hamile olabilir mi?" dedirtti.
Aynı soru, kendisinin sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda da öne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, Krause'nin paylaşımının altına koşarak "hamile misiniz?" yorumları bıraktı.
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Herkes pek bir heyecanlandı ama geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa'ya ulaşan Asuman Krause, bebek beklemediğinin altını çizdi.
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