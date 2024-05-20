Eski Aşıklar Pişti Oldu: Çağatay Ulusoy'la Denk Gelen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Sorularını Cevapsız Bıraktı!
Eski Aşıklar Pişti Oldu: Çağatay Ulusoy'la Denk Gelen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Sorularını Cevapsız Bıraktı!
Bir mekanın çıkışında görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın Çağatay Ulusoy'la pişti olduğu iddia edildi. Arabaya binerken muhabirlerin soru yağmuruna tutulan güzel oyuncu, Cem Yılmaz'la aşk sorularını duymazdan geldi!
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Şimdilerde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de aşk hayatıyla magazinin en gözde isimlerinin başında geliyor biliyorsunuz!
Birkaç aydır Mert Demir'le aşk yaşadığı söylenen Serenay Sarıkaya, en son bir mekandan el ele çıktıklarında bu aşkı resmiyete kavuşturmuştu. Hoş, kimileri için ikilinin yaşadığı tamamen reklam ilişkisiydi, hala da öyle...
Fakat asıl enteresan olay konuya Cem Yılmaz dahil olunca patlamıştı. Cem Yılmaz'dan peş peşe gelen ve Serenay iması yaptığı düşünülen paylaşımlar süresince birbiriyle atıştığına inanılan ikilinin eski aşkının yeniden alevlendiği ve gizli saklı ilişki yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Konuyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Yine açıklama denemez ama ta ki Serenay Sarıkaya, bir başka eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la pişti olduğu iddia edilen mekandan çıkarken görüntülenene kadar...
Şu sıralar eski aşkları etrafında pervane olan Serenay Sarıkaya, muhabirleri görünce güler yüzünü soldurmadı. Fakat Cem Yılmaz'la aşk ve Çağatay Ulusoy'la pişti sorularına da katiyen cevap vermedi. "Çok sağ ol" dedi arabasına binip çekti gitti!
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