Sağlık Sorunları Sebebiyle Tahliyesi Talep Edilmişti: Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Sağlık Sorunları Sebebiyle Tahliyesi Talep Edilmişti: Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Kaynak: https://www.haberturk.com/dilan-polat...
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Polatların davasında yeni bir gelişme yaşandı. Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliyesinin ardından serzenişte bulunan avukat Hüseyin Kaya'nın savcılığa dilekçe vererek tahliye talebinde bulunduğu ve Dilan Polat'ın bu sabah Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği ortaya çıktı.
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Lüks detaylarla bezeli, gösteriş dolu hayatları bir gecede tepetaklak olan ve yaklaşık 7 aydır da suç örgütü kurma ve üye olma, kara para aklama gibi suçlamalarla cezaevinde yatan Dilan ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Denk gelmişsinizdir, Polatların hemen ardından aynı suçlarla cezaevine giren Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin Nihal'inin 37 kiloya düşüp anoreksiya teşhisiyle tahliye olmasının ardından Dilan Polat ve avukatı tepki göstermişti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Dilan Polat'ın avukatı, kendisinin sağlık sorunları sebebiyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu.
Avukat Hüseyin Kaya'nın başvurusunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın bu sabah saat 10.00 gibi cezaevindan Jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ve içeride de yaklaşık 1.5 saat kaldığı ortaya çıktı.
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Ayrıca, Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı, Adli Tıp Kurumundaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi.
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Oldu mk karnı ağrıyan tahliye olsun ozaman
ulan varya karı hapisten çok yalandan hastanede kaldı yılbaşında bile evde dediler hastanede dediler. ne ikiyüzlü gukuk sistemi var bizde suçluların sırtı si... Devamını Gör