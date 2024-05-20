Sağlık Sorunları Sebebiyle Tahliyesi Talep Edilmişti: Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

Cezaevine dönen Dilan Polat'ın raporu Adli Tıp Kurumu tarafından soruşturma dosyasına gönderilecek. Dilan Polat'ın herhangi bir sağlık sorunun olup olmadığı da tahliye olup olmayacağı da bu rapordan çıkacak sonuca göre belirlenecek...