Dilan ve Engin Polat'ı Kızları Nilda Kurtaracak: Banu Parlak "Asla" Dediği Davayı Geri Çektiğini Doğruladı
Dilan ve Engin Polat'ı Kızları Nilda Kurtaracak: Banu Parlak "Asla" Dediği Davayı Geri Çektiğini Doğruladı
Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak ve Polatlar arasında görülen davada yeni bir gelişme yaşanmış, Parlak'ın 'Asla geri adım atmam' dediği davayı geri çektiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama fenomen isimden geldi, konu Polatların kızı Nilda'nın anlattıklarına bağlandı.
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Aylardır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a 1 Ekim 2023'te de Banu Parlak tarafından "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açılmıştı.
Polat ailesinin tetikçi tutarak kendisini vurdurmak istediğini söylemiş, Engin, Dilan ve Sezgin Polat'a "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açmıştı.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda şaşırtan bir gelişme yaşandı! Davadan "asla" geri adım atmayacağını belirten, kendisine vazgeç diye mesaj atan kullanıcılara cevaben sinirden köpürdüğü videolar paylaşan Banu Parlak'ın Polatlara açtığı davayı geri çektiği iddia edildi.
İddia olarak dolaşan haber doğru çıktı. Banu Parlak, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından upuzun bir açıklamada bulunarak davayı geri çekme sebebini açıkladı.
"Eski arkadaşı" Dilan Polat ve ailesiyle uzun süredir bir araya gelmediğini fakat yakın zamanda aile ortamında buluştuklarını söyleyen Parlak, "Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığı gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır" diyerek davadan vazgeçme sebebinin Polatların kızı Nilda'nın sözleri olduğunu vurguladı.
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Ayrıca, Dilan, Sezgin ve Engin Polat'ın bugüne kadar içeride yattıkları zamanın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını, tutukluluklarının sebebinin hiçbir zaman kendisi olmadığını da belirtmeden edemedi.
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