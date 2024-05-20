Dilan ve Engin Polat'ı Kızları Nilda Kurtaracak: Banu Parlak "Asla" Dediği Davayı Geri Çektiğini Doğruladı

Dava, geçtiğimiz Nisan ayında görülmüş, Engin Polat alakası olmadığını savunurken Banu Parlak can güvenliğinden korktuğunu dile getirmişti. Ve Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar da hapis talep edilmişti.