Banu Parlak'tan "Asla" Dediği Dilan Polat Davasıyla İlgili Yeni Karar Geldi: Davayı Geri Çektiği İddia Edildi!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ve Polatlar arasında görülen dava yakından takip ediliyor bildiğiniz gibi. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan cezaevinde olan çifte, Banu Parlak tarafından da dava açılmıştı. 'Asla geri dönmem' diyen Banu Parlak'tan 'R' geldiği iddia edildi!