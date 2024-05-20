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Banu Parlak'tan "Asla" Dediği Dilan Polat Davasıyla İlgili Yeni Karar Geldi: Davayı Geri Çektiği İddia Edildi!

Banu Parlak'tan "Asla" Dediği Dilan Polat Davasıyla İlgili Yeni Karar Geldi: Davayı Geri Çektiği İddia Edildi!

Dilan Polat Engin Polat Banu Parlak
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 14:41

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ve Polatlar arasında görülen dava yakından takip ediliyor bildiğiniz gibi. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan cezaevinde olan çifte, Banu Parlak tarafından da dava açılmıştı. 'Asla geri dönmem' diyen Banu Parlak'tan 'R' geldiği iddia edildi!

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Banu Parlak, 1 Ekim 2023'te güzellik merkezine saldırı düzenledikleri iddiasıyla Polatlar'a dava açmıştı.

Banu Parlak, 1 Ekim 2023'te güzellik merkezine saldırı düzenledikleri iddiasıyla Polatlar'a dava açmıştı.

Banu Parlak güzellik merkezinin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçlu olarak Dilan Polat ve Engin Polat'ın ismini vermişti. İddialara göre Polat ailesi tetikçi tutarak kendisini vurdurmak istedi. Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.

"Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından yargılanan Polat ailesi ve Banu Parlak'ın davası Nisan ayında görülmüştü.

"Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından yargılanan Polat ailesi ve Banu Parlak'ın davası Nisan ayında görülmüştü.

Engin Polat savunmasında bu olaylarla hiçbir alakaları olmadığını dile getirmişti. Banu Parlak ise Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'dan bahsederek can güvenliğinden korktuğunu ifade etti.

Banu Parlak sosyal medyada kendisine "davayı geri çek" diyenlere öfke kusarak "Asla dönmem" demişti.

Banu Parlak sosyal medyada kendisine "davayı geri çek" diyenlere öfke kusarak "Asla dönmem" demişti.

'Dükkanım kurşunlandı dükkanım! Çocuğumun rızkı!' diyen Banu Parlak takipçilerine sinirden deliye dönmüş ve davasını sürdüreceğini belirtmişti.

Öğrendik ki Parlak, Polatlar'a olan şikayetini geri çekmiş!

Öğrendik ki Parlak, Polatlar'a olan şikayetini geri çekmiş!

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, Instagram kanalı üzerinden durumu takipçilerine duyurmuş.

İddiaları İlhan Çevik (@blogyagmuru3) hesabı üzerinden gelen mesajlar ile paylaştı.

İddiaları İlhan Çevik (@blogyagmuru3) hesabı üzerinden gelen mesajlar ile paylaştı.

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