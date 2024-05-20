Banu Parlak'tan "Asla" Dediği Dilan Polat Davasıyla İlgili Yeni Karar Geldi: Davayı Geri Çektiği İddia Edildi!
Banu Parlak'tan "Asla" Dediği Dilan Polat Davasıyla İlgili Yeni Karar Geldi: Davayı Geri Çektiği İddia Edildi!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ve Polatlar arasında görülen dava yakından takip ediliyor bildiğiniz gibi. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan cezaevinde olan çifte, Banu Parlak tarafından da dava açılmıştı. 'Asla geri dönmem' diyen Banu Parlak'tan 'R' geldiği iddia edildi!
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Banu Parlak, 1 Ekim 2023'te güzellik merkezine saldırı düzenledikleri iddiasıyla Polatlar'a dava açmıştı.
"Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından yargılanan Polat ailesi ve Banu Parlak'ın davası Nisan ayında görülmüştü.
Banu Parlak sosyal medyada kendisine "davayı geri çek" diyenlere öfke kusarak "Asla dönmem" demişti.
Öğrendik ki Parlak, Polatlar'a olan şikayetini geri çekmiş!
İddiaları İlhan Çevik (@blogyagmuru3) hesabı üzerinden gelen mesajlar ile paylaştı.
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