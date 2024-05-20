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Hepimiz Derin Bir Nefes Alalım: Volkan Demirel ve Sevda Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı

Hepimiz Derin Bir Nefes Alalım: Volkan Demirel ve Sevda Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı

Volkan Demirel
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 12:19

Şimdilerin ünlü teknik direktörlerinden Volkan Demirel ve güzeller güzeli eşi Zeynep Demirel'in boşanacaklarına ilişkin haberler hepimizi şoke etmişti. İddiaların ardından çiftten açıklama beklerken, Volkan Demirel hepimize rahat bir nefes aldırdı. Beklenen açıklama geldi, boşanma yalanlandı!

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2010 yılında dünyaevine giren Zeynep Demirel ve Volkan Demirel çiftini sosyal medyada severek takip ediyoruz.

2010 yılında dünyaevine giren Zeynep Demirel ve Volkan Demirel çiftini sosyal medyada severek takip ediyoruz.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen ve şimdilerde teknik direktörlük kariyeriyle ön plana çıkan Volkan Demirel, romantizm konusunda pek başarılı olamasa da aşkını gözler önüne sunmaktan çekinmeyen biri.

Yıllar içerisinde herkesin imrendiği bir çift haline gelen ve "nasip olacak mı?" diye düşündürten Demirel çifti hakkında boşanma iddiaları bu sabah gündeme damgasını vurdu.

Yıllar içerisinde herkesin imrendiği bir çift haline gelen ve "nasip olacak mı?" diye düşündürten Demirel çifti hakkında boşanma iddiaları bu sabah gündeme damgasını vurdu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti boşanma kararı almıştı.

Burada bahsettik:

İkiliden bir açıklama bekleniyordu. Bunca yıllık aşklarının sona erdiği haberini görenler sosyal medyada Demirel çiftini mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.

İkiliden bir açıklama bekleniyordu. Bunca yıllık aşklarının sona erdiği haberini görenler sosyal medyada Demirel çiftini mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.

Söylentilere göre Zeynep Demirel boşanmak için mahkemeye başvurmuştu bile.

Sonunda Volkan Demirel hepimize derin bir nefes aldıran o açıklamayı paylaştı ve boşanmayı yalanladı.

Sonunda Volkan Demirel hepimize derin bir nefes aldıran o açıklamayı paylaştı ve boşanmayı yalanladı.

'Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.'

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tom lee jones

yuregime su serptin GNS,uyku girmiyordu,hay allah razi olsun kesen altinla dolsun.

Darkweeb16

oh sonunda rahatladım ailecek bu açıklamayı bekliyorduk

sena sena

aman keşke boşansalar, bu adama fazla şu güzelim kız