Hepimiz Derin Bir Nefes Alalım: Volkan Demirel ve Sevda Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
Hepimiz Derin Bir Nefes Alalım: Volkan Demirel ve Sevda Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
Şimdilerin ünlü teknik direktörlerinden Volkan Demirel ve güzeller güzeli eşi Zeynep Demirel'in boşanacaklarına ilişkin haberler hepimizi şoke etmişti. İddiaların ardından çiftten açıklama beklerken, Volkan Demirel hepimize rahat bir nefes aldırdı. Beklenen açıklama geldi, boşanma yalanlandı!
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2010 yılında dünyaevine giren Zeynep Demirel ve Volkan Demirel çiftini sosyal medyada severek takip ediyoruz.
Yıllar içerisinde herkesin imrendiği bir çift haline gelen ve "nasip olacak mı?" diye düşündürten Demirel çifti hakkında boşanma iddiaları bu sabah gündeme damgasını vurdu.
İkiliden bir açıklama bekleniyordu. Bunca yıllık aşklarının sona erdiği haberini görenler sosyal medyada Demirel çiftini mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.
Sonunda Volkan Demirel hepimize derin bir nefes aldıran o açıklamayı paylaştı ve boşanmayı yalanladı.
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yuregime su serptin GNS,uyku girmiyordu,hay allah razi olsun kesen altinla dolsun.
oh sonunda rahatladım ailecek bu açıklamayı bekliyorduk
aman keşke boşansalar, bu adama fazla şu güzelim kız