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Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in 13 Yıllık Evliliğine Nazar Değdi: Boşanıyorlar mı?

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in 13 Yıllık Evliliğine Nazar Değdi: Boşanıyorlar mı?

Volkan Demirel
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 08:26

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti sosyal medyada da magazin dünyasında da örnek gösterilen ikililer arasında. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bu çiftin aşkına nazar değdi. Son dönemde boşanma haberlerinin önünü alamazken, Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in de boşanacakları iddia edildi! 

Kaynak: Sabah / Bülent Cankurt

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Volkan Demirel ve Zeynep Demirel 2010 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel 2010 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de kalecilik yapan Volkan Demirel, futbol camiasının en tanınan isimlerinden biriydi. Tabii birden bulduğu aşkıyla da herkesi kendine imrendirdi haliyle.

Yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına alan Demirel çifti, kendi dünyalarında oldukça tatlı paylaşımlarıyla hepimizi hayran bırakmıştı.

Yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına alan Demirel çifti, kendi dünyalarında oldukça tatlı paylaşımlarıyla hepimizi hayran bırakmıştı.

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e olan büyük aşkını katıldığı her programda anlatmaya devam ediyordu. Hatta romantizm konusunda bu denli başarısız olmasına gülüyorduk. Ancak yine de aşkını bir şekilde gösteriyordu kendisi.

Ancak iddialara göre bu çifte nazar değmiş! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyormuş...

Ancak iddialara göre bu çifte nazar değmiş! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyormuş...

Volkan Demirel iki yıldır çalıştırdığı Hatayspor'u bıraktı bildiğiniz gibi. Sabah'tan Bülent Cankurt'a göre yollarını ayırdığı tek şey Hatayspor olmamış. Özel hayatında da büyük bir handikapa girmiş.

Volkan Demirel ile 13 yıldır doludizgin aşk yaşadığı, evliliğini sürdürdüğü Zeynep Demirel boşanıyor.

Volkan Demirel ile 13 yıldır doludizgin aşk yaşadığı, evliliğini sürdürdüğü Zeynep Demirel boşanıyor.

İddialara göre Zeynep Demirel, boşanmak için mahkemeye başvurmuş.

Söylentilere göre Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Ancak başarılı olamamış.

Söylentilere göre Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Ancak başarılı olamamış.

İkiliden konu hakkında açıklama bekliyoruz!

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