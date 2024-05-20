Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in 13 Yıllık Evliliğine Nazar Değdi: Boşanıyorlar mı?
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in 13 Yıllık Evliliğine Nazar Değdi: Boşanıyorlar mı?
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti sosyal medyada da magazin dünyasında da örnek gösterilen ikililer arasında. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bu çiftin aşkına nazar değdi. Son dönemde boşanma haberlerinin önünü alamazken, Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in de boşanacakları iddia edildi!
Kaynak: Sabah / Bülent Cankurt
İçeriğin Devamı Aşağıda
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel 2010 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına alan Demirel çifti, kendi dünyalarında oldukça tatlı paylaşımlarıyla hepimizi hayran bırakmıştı.
Ancak iddialara göre bu çifte nazar değmiş! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyormuş...
Volkan Demirel ile 13 yıldır doludizgin aşk yaşadığı, evliliğini sürdürdüğü Zeynep Demirel boşanıyor.
Söylentilere göre Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Ancak başarılı olamamış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın