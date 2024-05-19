İlişkilerinde Yaka Silktirdiğini İtiraf Eden Danla Bilic Eski Sevgilisi Kubilay Aka'yı Övmelere Doyamadı
İlişkilerinde Yaka Silktirdiğini İtiraf Eden Danla Bilic Eski Sevgilisi Kubilay Aka'yı Övmelere Doyamadı
Sosyal medyanın en dobra isimlerinden Danla Bilic, Berfu Yenenler'in YouTube programının konuğu oldu. Eski ilişkilerinden bahseden Bilic'in herkesi bir kenara, Kubilay Aka'yı bir kenara koyması gözlerden kaçmadı tabii ki!
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Sosyal medyanın en gözde ve en büyük kitleye sahip isimlerinden biri tabii ki Danla Bilic.
5.9 milyon takipçisi olan Danla'nın yaptığı büyük işbirliklerini, marka anlaşmalarını biliyoruz tabii ki.
Haliyle bu kadar fenomen olunca ilişkileri de gözler önüne seriliyor.
Son olarak yeni nesil rap müziğin öncü isimlerinden Çakal yani Emirhan Çakal'la birlikteydi.
Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programının konuğu olan Danla Bilic, ilişkilerini göz önünde yaşadığı için pişman olduğunu da burada anlattı.
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Hatta bir eski sevgilisinin ayrıldıkları henüz bilinmezken kendisi sayesinde alkollü bir şekilde çevirmeden kurtulduğunu itiraf ediyor!
Üstüne birbirlerine sosyal medyadan gönderme yapmaya devam ederek bizi güldürdüğü eski sevgilisi Kubilay Aka'dan bahsederek ünlü oyuncuyu övmelere doyamıyor.
Ayrılık ve terk ediliş sebepleri ise çok kavgacı olmasıymış Danla Bilic'in...
Eski sevgilisi Kubilay Aka'yı yere göğe sığdıramadığı anlar burada:
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