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İlişkilerinde Yaka Silktirdiğini İtiraf Eden Danla Bilic Eski Sevgilisi Kubilay Aka'yı Övmelere Doyamadı

İlişkilerinde Yaka Silktirdiğini İtiraf Eden Danla Bilic Eski Sevgilisi Kubilay Aka'yı Övmelere Doyamadı

Kubilay Aka
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 20:53

Sosyal medyanın en dobra isimlerinden Danla Bilic, Berfu Yenenler'in YouTube programının konuğu oldu. Eski ilişkilerinden bahseden Bilic'in herkesi bir kenara, Kubilay Aka'yı bir kenara koyması gözlerden kaçmadı tabii ki!

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Sosyal medyanın en gözde ve en büyük kitleye sahip isimlerinden biri tabii ki Danla Bilic.

Sosyal medyanın en gözde ve en büyük kitleye sahip isimlerinden biri tabii ki Danla Bilic.

Yıllardır YouTube'da yaptığı video paylaşımlarıyla bizleri etkisi altına alan, sosyal medyanın en büyük kitleye sahip fenomenlerinden biri haline gelen Danla'yı tanımamak mümkün değil.

5.9 milyon takipçisi olan Danla'nın yaptığı büyük işbirliklerini, marka anlaşmalarını biliyoruz tabii ki.

5.9 milyon takipçisi olan Danla'nın yaptığı büyük işbirliklerini, marka anlaşmalarını biliyoruz tabii ki.

Bu sayede kendisi yalnızca sosyal medya fenomeni olmakla kalmıyor, ana akım medyasında da tanınan bir isim haline geliyor. Hatırlarsanız Beyaz Show'a bile katılmışlığı var.

Haliyle bu kadar fenomen olunca ilişkileri de gözler önüne seriliyor.

Haliyle bu kadar fenomen olunca ilişkileri de gözler önüne seriliyor.

Kendisi yıllardır hiç saklamasa da son dönemde aşklarını bu kadar göz önünde yaşadığı için pişman olduğunu söylüyor maalesef.

Son olarak yeni nesil rap müziğin öncü isimlerinden Çakal yani Emirhan Çakal'la birlikteydi.

Son olarak yeni nesil rap müziğin öncü isimlerinden Çakal yani Emirhan Çakal'la birlikteydi.

Anladığımız kadarıyla ikilinin ilişkisi pek de iyi bitmedi. Her ne kadar büyük bir aşk yaşamaya başlasalar da sonu da tıpkı başladıkları gibi hızlı geldi. Derken bir ilişki daha tarihe gömüldü.

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programının konuğu olan Danla Bilic, ilişkilerini göz önünde yaşadığı için pişman olduğunu da burada anlattı.

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programının konuğu olan Danla Bilic, ilişkilerini göz önünde yaşadığı için pişman olduğunu da burada anlattı.

'Bu kadar göz önünde yaşadığın için pişman oldun mu?' sorusuna 'İlişkilerim. Keşke hiçbirini göstermeseydim.' diyor.

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Hatta bir eski sevgilisinin ayrıldıkları henüz bilinmezken kendisi sayesinde alkollü bir şekilde çevirmeden kurtulduğunu itiraf ediyor!

Hatta bir eski sevgilisinin ayrıldıkları henüz bilinmezken kendisi sayesinde alkollü bir şekilde çevirmeden kurtulduğunu itiraf ediyor!

'Ayrıldıktan sonraki süreç için. Benim bir eski sevgilim trafikte çevirmeye giriyor. Alkollü yakalanıyor. Ayrıldığımızı duymamış 'enişte boş ver geç' deyip yolluyorlar. Benim sayemde. Ayrıldıktan sonraki süreçten nefret ediyorum. Onu ister istemez kullanıyor ya erkekler, onu sevmiyorum. Yoksa hepsi iyi insanlar özünde. Aaa hepsini çok severim.'

Üstüne birbirlerine sosyal medyadan gönderme yapmaya devam ederek bizi güldürdüğü eski sevgilisi Kubilay Aka'dan bahsederek ünlü oyuncuyu övmelere doyamıyor.

Üstüne birbirlerine sosyal medyadan gönderme yapmaya devam ederek bizi güldürdüğü eski sevgilisi Kubilay Aka'dan bahsederek ünlü oyuncuyu övmelere doyamıyor.

'En çok sevdiğim, aramın en iyi olduğu Kubilay. Doğum gününde aradım, o da beni doğum günümde aradı. Kubilay'la tamamen arkadaş gibiyiz şu an. Onun dışındakilerle... Onları çok sevmiyorum herhalde şu an fark ettim.'

Ayrılık ve terk ediliş sebepleri ise çok kavgacı olmasıymış Danla Bilic'in...

Ayrılık ve terk ediliş sebepleri ise çok kavgacı olmasıymış Danla Bilic'in...

'Benim de ayrıldığım oldu, onların da terk ettiği oldu. Genel ortak sebep benim çok kavgacı oluşum. Gerçekten çok kavgacıyım. Çok seviyorum kavga etmeyi ilişkide. Durup dururken değil ama ben çok içinde tutup tutup gereksiz patlayan birisi olduğum için...'

Eski sevgilisi Kubilay Aka'yı yere göğe sığdıramadığı anlar burada:

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