İlişkilerinde Yaka Silktirdiğini İtiraf Eden Danla Bilic Eski Sevgilisi Kubilay Aka'yı Övmelere Doyamadı

'Benim de ayrıldığım oldu, onların da terk ettiği oldu. Genel ortak sebep benim çok kavgacı oluşum. Gerçekten çok kavgacıyım. Çok seviyorum kavga etmeyi ilişkide. Durup dururken değil ama ben çok içinde tutup tutup gereksiz patlayan birisi olduğum için...'