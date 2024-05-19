Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'le Boşandığı Haberlerine "Kocam da Kocam" Diyerek Cevap Verdi
Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'le Boşandığı Haberlerine "Kocam da Kocam" Diyerek Cevap Verdi
Seda Sayan, Çağlar Ökten'le büyük bir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Birlikte romantik pozlar veren çiftin sürekli ayrıldığına dair haberler görüyoruz. Seda Sayan bu haberlere sonunda isyan etti ve 'kocam da kocam' misali bir açıklama yaparak Çağlar Ökten'i övgüye boğdu.
Video kaynağı: @Magazinbak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seda Sayan ve Çağlar Ökten 2022'de nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
Çağlar Ökten'le meslektaş olmalarının verdiği bir avantaj da var tabii. Programlara ve sahnelere de birlikte çıkıyor çift.
Her ne kadar aşkın dibine vurarak romantizm dolu fotoğraflarını paylaşsalar da, sürekli boşanacaklarına dair haberler görüyoruz!
Boşanma haberi yapanlara küfür ettiğini söyleyen Seda Sayan, tekrar çıkan söylentilere karşı açıklama yaparak isyan etti.
Eşini övmelere doyamayan Seda Sayan, yapılan haberlerin tamamen etkileşim için olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yani anlayacağınız Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında boşanma gibi bir durum söz konusu değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın