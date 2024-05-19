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Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'le Boşandığı Haberlerine "Kocam da Kocam" Diyerek Cevap Verdi

Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'le Boşandığı Haberlerine "Kocam da Kocam" Diyerek Cevap Verdi

Seda Sayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 19:19

Seda Sayan, Çağlar Ökten'le büyük bir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Birlikte romantik pozlar veren çiftin sürekli ayrıldığına dair haberler görüyoruz. Seda Sayan bu haberlere sonunda isyan etti ve 'kocam da kocam' misali bir açıklama yaparak Çağlar Ökten'i övgüye boğdu. 

Video kaynağı: @Magazinbak

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten 2022'de nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 2022'de nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Seda Sayan estetiklerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden. Çağlar Ökten'le yedinci evliliğini yapmış olması oldukça konuşulmuştu tabii...

Çağlar Ökten'le meslektaş olmalarının verdiği bir avantaj da var tabii. Programlara ve sahnelere de birlikte çıkıyor çift.

Çağlar Ökten'le meslektaş olmalarının verdiği bir avantaj da var tabii. Programlara ve sahnelere de birlikte çıkıyor çift.

Bilmeyenleriniz için Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten, kendisinden 25 yaş küçük. Sabahların Sultanı Sayan da eşine ayak uydurup tüm enerjisiyle Çağlar Ökten'le dünyayı geziyor.

Her ne kadar aşkın dibine vurarak romantizm dolu fotoğraflarını paylaşsalar da, sürekli boşanacaklarına dair haberler görüyoruz!

Her ne kadar aşkın dibine vurarak romantizm dolu fotoğraflarını paylaşsalar da, sürekli boşanacaklarına dair haberler görüyoruz!

İddialara göre Mart ayında kimlikteki gerçek ismi olan 'Aysel Gürsaçer'den eşinin soyadı Ökten'i çıkartması boşanma iddialarını beraberinde getirmişti. Seda Sayan ise programında açıklama yapmış, 'Öyle bir şey yok. Evraklarda değişim yapılması gerekiyor.' demişti.

Boşanma haberi yapanlara küfür ettiğini söyleyen Seda Sayan, tekrar çıkan söylentilere karşı açıklama yaparak isyan etti.

Boşanma haberi yapanlara küfür ettiğini söyleyen Seda Sayan, tekrar çıkan söylentilere karşı açıklama yaparak isyan etti.

'Mesela biz evlendiğimizden beri Allah esirgesin 'çekil kenara' demedik birbirimize. Her gün boşanıyoruz! 'Çağlar Ökten, Seda Sayan boşandı, adliye koridoru, birbirine girdi'... Benim kocam gerçekten başından beri söylüyorum, yine söylüyorum; prens gibi bir adam. Çok naif, çok zeki... Seni o konuma asla o duruma getirmeyecek kapasitede ve kafada bir adam. Seni saldırganlaştırmaz yani adam. Aksine sen onu görünce sakinleşiyorsun.'

Eşini övmelere doyamayan Seda Sayan, yapılan haberlerin tamamen etkileşim için olduğunu ifade etti.

Eşini övmelere doyamayan Seda Sayan, yapılan haberlerin tamamen etkileşim için olduğunu ifade etti.

'Bu haberden beslenenler var. Sonra ben bir gün 'Çağlar' dedim, 'Bu boşanıyor haberlerini insanlar demek ki seviyor ki, bu çocuklar da habire bu resimleri bu haberleri yapıp paylaşıyorlar. Yoksa bunların zoru ne?'. Koridorlarda rastlıyorsunuzdur bize, biz el ele gezen bir çiftiz. Birbirine sevgiyle bakan bir çiftiz.'

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Yani anlayacağınız Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında boşanma gibi bir durum söz konusu değil.

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