Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'le Boşandığı Haberlerine "Kocam da Kocam" Diyerek Cevap Verdi

'Mesela biz evlendiğimizden beri Allah esirgesin 'çekil kenara' demedik birbirimize. Her gün boşanıyoruz! 'Çağlar Ökten, Seda Sayan boşandı, adliye koridoru, birbirine girdi'... Benim kocam gerçekten başından beri söylüyorum, yine söylüyorum; prens gibi bir adam. Çok naif, çok zeki... Seni o konuma asla o duruma getirmeyecek kapasitede ve kafada bir adam. Seni saldırganlaştırmaz yani adam. Aksine sen onu görünce sakinleşiyorsun.'