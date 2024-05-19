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Kızların Ayrılık Acısı Hakkında Tespit Yapmaya Doyamayan Serdar Ortaç'tan Depresif İnciler

Kızların Ayrılık Acısı Hakkında Tespit Yapmaya Doyamayan Serdar Ortaç'tan Depresif İnciler

Serdar Ortaç
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 18:29

Serdar Ortaç yaptığı her açıklamayla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Depresif hallerini bir türlü aşamayan Ortaç, bu sefer de kızların aşk acısının kısa sürdüğüne yönelik yaptığı tespit 'Allah Allah bak sen!' dedirtti.

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Yıllardır magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ı son birkaç yıldır hiç istemediğimiz kadar üzgün anıyoruz.

Yıllardır magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ı son birkaç yıldır hiç istemediğimiz kadar üzgün anıyoruz.

Kendisi özellikle 90'lı yılların en çok sevilen ve beğenilen pop şarkıcıları arasındaydı. Müzik kariyerini hiçbir zaman bırakmasa da başına hiç istemediğimiz olaylar geldi tabii.

2014 yılında MS hastalığı olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız. Yıllar boyunca bu hastalıkla boğuştuğunu ve zor zamanlar geçirdiğini de anlatmıştı.

2014 yılında MS hastalığı olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız. Yıllar boyunca bu hastalıkla boğuştuğunu ve zor zamanlar geçirdiğini de anlatmıştı.

Tabii bu süreç sırasında İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliği de çok konuşulmuştu. Ortaç sık sık çocuk sahibi olmak istediğini söylese de evliliği beş yıl sonunda bitti. Nafaka süreci de bir hayli olaylı geçti...

Sonra ne oldu, ne bitti anlamadık ancak Serdar Ortaç'ın Instagram ve TikTok'ta açtığı depresif canlı yayınları gördük.

Sonra ne oldu, ne bitti anlamadık ancak Serdar Ortaç'ın Instagram ve TikTok'ta açtığı depresif canlı yayınları gördük.

Kendisi takipçilerinin deyimiyle 'bitik, tükenmiş' bir halde açtığı yayınlarla herkesin dikkatini çekti. Hatta geçtiğimiz aylarda canlı yayın sırasında Tarkan'a küfürler yağdırdığı anlar hepimizi şoke etmişti.

Ayrılığı kaldıramadığı söylenen Serdar Ortaç'a, geçtiğimiz günlerde evlenmek üzere olan eski eşi Chloe Loughnan sorulunca gerilmişti.

Ayrılığı kaldıramadığı söylenen Serdar Ortaç'a, geçtiğimiz günlerde evlenmek üzere olan eski eşi Chloe Loughnan sorulunca gerilmişti.

'Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi?'

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Ortaç'tan bu sefer yeni bir açıklama geldi ve kadınların ayrılık acısı hakkında tespitleriyle "Serdar'dan inciler" dedirtti.

Ortaç'tan bu sefer yeni bir açıklama geldi ve kadınların ayrılık acısı hakkında tespitleriyle "Serdar'dan inciler" dedirtti.

Kendince ayrılık muhasebesi yapan Serdar Ortaç, 'Kızlarda bir ay sürer. Onlar çünkü önceden plan yapıp hazırlanırlar.'

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Hepimizin bildiği o klasik "ilişki bittikten sonra kız-erkek" fotoğrafı geliyor akıllara haliyle.

Hepimizin bildiği o klasik "ilişki bittikten sonra kız-erkek" fotoğrafı geliyor akıllara haliyle.

'Ayrılmaya karar verir, susar beklerler. Biz erkekler bir anda ayrılınca hiçbir şey olmamış gibi yapar, sonra vurur kafaya. 'Ah ben ne yaptım' diye.'

Serdar Ortaç'tan ayrılık acısı tespiti!

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