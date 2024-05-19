Kızların Ayrılık Acısı Hakkında Tespit Yapmaya Doyamayan Serdar Ortaç'tan Depresif İnciler
Kızların Ayrılık Acısı Hakkında Tespit Yapmaya Doyamayan Serdar Ortaç'tan Depresif İnciler
Serdar Ortaç yaptığı her açıklamayla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Depresif hallerini bir türlü aşamayan Ortaç, bu sefer de kızların aşk acısının kısa sürdüğüne yönelik yaptığı tespit 'Allah Allah bak sen!' dedirtti.
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Yıllardır magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ı son birkaç yıldır hiç istemediğimiz kadar üzgün anıyoruz.
2014 yılında MS hastalığı olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız. Yıllar boyunca bu hastalıkla boğuştuğunu ve zor zamanlar geçirdiğini de anlatmıştı.
Sonra ne oldu, ne bitti anlamadık ancak Serdar Ortaç'ın Instagram ve TikTok'ta açtığı depresif canlı yayınları gördük.
Ayrılığı kaldıramadığı söylenen Serdar Ortaç'a, geçtiğimiz günlerde evlenmek üzere olan eski eşi Chloe Loughnan sorulunca gerilmişti.
Ortaç'tan bu sefer yeni bir açıklama geldi ve kadınların ayrılık acısı hakkında tespitleriyle "Serdar'dan inciler" dedirtti.
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Hepimizin bildiği o klasik "ilişki bittikten sonra kız-erkek" fotoğrafı geliyor akıllara haliyle.
Serdar Ortaç'tan ayrılık acısı tespiti!
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