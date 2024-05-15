Serdar Ortaç Eski Eşi Chloe Loughnan Sorulunca Gerilerek "Aşk Acısı" Sözleriyle Dikkat Çekti
Serdar Ortaç Eski Eşi Chloe Loughnan Sorulunca Gerilerek "Aşk Acısı" Sözleriyle Dikkat Çekti
TikTok'ta açtığı yayınlarla ve açıklamalarıyla sık sık magazinde karşımıza çıkan Serdar Ortaç, bu sefer de eski eşi Chloe Loughnan hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.
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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında evlenmişti hatırlarsanız. 5 yıllık birliktelikleri 2019 yılında sona ermişti.
Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden nafakasını ödeyemediği gerekçesiyle Chloe Loughnan'ın yaptığı açıklamalar boşanmanın ardından ikiliyi gündeme getirmeye devam etmişti.
Ardından geçtiğimiz yıl öğrendik ki Chloe Loughnan yeniden nikah masasına oturmaya karar vermişti.
TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda hep üzgün ve efkarlı görünen Serdar Ortaç, aşk konularında gelen sorulara verdiği cevaplarla gündeme gelmeye devam ediyor.
"Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Eski özlenir mi? Aşk acısı diye bir şey yok!"
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