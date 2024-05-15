Serdar Ortaç Eski Eşi Chloe Loughnan Sorulunca Gerilerek "Aşk Acısı" Sözleriyle Dikkat Çekti

Serdar Ortaç ise bu süreçte öfkeli açıklamalar yapmış ve uzun bir süre depresyona sürüklendiğini dile getirmişti. 700 bin TL nafaka ikili arasında büyük bir probleme sebep olmuş, Loughnan eski eşi Ortaç'ı dava etmiş ve evine haciz göndermişti.