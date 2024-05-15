Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Serdar Ortaç Eski Eşi Chloe Loughnan Sorulunca Gerilerek "Aşk Acısı" Sözleriyle Dikkat Çekti

Serdar Ortaç Eski Eşi Chloe Loughnan Sorulunca Gerilerek "Aşk Acısı" Sözleriyle Dikkat Çekti

Serdar Ortaç
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 10:34

TikTok'ta açtığı yayınlarla ve açıklamalarıyla sık sık magazinde karşımıza çıkan Serdar Ortaç, bu sefer de eski eşi Chloe Loughnan hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında evlenmişti hatırlarsanız. 5 yıllık birliktelikleri 2019 yılında sona ermişti.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında evlenmişti hatırlarsanız. 5 yıllık birliktelikleri 2019 yılında sona ermişti.

8 yıl boyunca aşk yaşayan ikilinin boşanma süreci epey olaylı geçmişti. Serdar Ortaç'ın eski eşi hakkında yaptığı açıklamalar magazinde karşımıza çıkmaya devam ediyordu.

Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden nafakasını ödeyemediği gerekçesiyle Chloe Loughnan'ın yaptığı açıklamalar boşanmanın ardından ikiliyi gündeme getirmeye devam etmişti.

Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden nafakasını ödeyemediği gerekçesiyle Chloe Loughnan'ın yaptığı açıklamalar boşanmanın ardından ikiliyi gündeme getirmeye devam etmişti.

Serdar Ortaç ise bu süreçte öfkeli açıklamalar yapmış ve uzun bir süre depresyona sürüklendiğini dile getirmişti. 700 bin TL nafaka ikili arasında büyük bir probleme sebep olmuş, Loughnan eski eşi Ortaç'ı dava etmiş ve evine haciz göndermişti.

Ardından geçtiğimiz yıl öğrendik ki Chloe Loughnan yeniden nikah masasına oturmaya karar vermişti.

Ardından geçtiğimiz yıl öğrendik ki Chloe Loughnan yeniden nikah masasına oturmaya karar vermişti.

Mimar sevgilisi Fergus Hennessy'ye 'evet' cevabını veren model kendine yeni bir yol çizmeye hazırlandığını anlatmıştı. Tabii bu durum Serdar Ortaç'ın da nafakasının sona ereceğini gösteriyordu.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda hep üzgün ve efkarlı görünen Serdar Ortaç, aşk konularında gelen sorulara verdiği cevaplarla gündeme gelmeye devam ediyor.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda hep üzgün ve efkarlı görünen Serdar Ortaç, aşk konularında gelen sorulara verdiği cevaplarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıllar sonra yeniden kendisine Chloe Loughnan sorulunca Ortaç bu duruma biraz geriliyor.

"Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Eski özlenir mi? Aşk acısı diye bir şey yok!"

"Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Eski özlenir mi? Aşk acısı diye bir şey yok!"

'Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın