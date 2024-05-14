Çağatay Ulusoy'un Ex'i Duygu Sarışın'dan Ceyda Düvenci'nin "Erkekler Ped Taşısın" Önerisine Asil Destek!
Çağatay Ulusoy'un Ex'i Duygu Sarışın'dan Ceyda Düvenci'nin "Erkekler Ped Taşısın" Önerisine Asil Destek!
Geçtiğimiz günlerde 'erkekler pek taşısın' diyerek gündemi çalkalayan Ceyda Düvenci'nin önerisi güzel oyuncu Duygu Sarışın'a soruldu. Muhabirlerin sorularına cevap veren Duygu Sarışın, kadın dayanışması yaptı!
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İçerde, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk Mevsimi gibi dizilerden tanıdığımız Duygu Sarışın, kariyerinden çok Çağatay Ulusoy'la yaşadığı aşkla magazin tarihine kazındı biliyorsunuz.
Şimdiye dek beraber neredeyse hiç fotoğraf paylaşmayan aşıklar oldukça gelgitli, bir türlü dinamiğini anlayamadığımız bir ilişki yaşadı. Bir dönem evlenecekleri iddia edilen çiftin, yeniden ayrıldığı dedikoduları ise sene başında dolaşmaya başlamıştı.
Şubat ayında birbirini yeniden takibe alan çift, barıştı mı hala ayrı mı hiçbir fikrimiz yok, malum bu konuyla ilgili ikisi de asla konuşmuyor... Ama bu başka zamanın konusu, şimdi asıl olaya geçiyoruz.
Belki denk gelmişsinizdir, son zamanlarda özel hayatıyla, sunduğu programdaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olmuş ve bir "ped" açıklamasında bulunmuştu.
Düvenci'nin "Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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Birçok ünlü isme bu konuyla ilgili fikri soruldu, kimi Düvenci'ye destek verdi kimi eleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda bir davette muhabirlere röportaj veren Duygu Sarışın da bu isimlerden biri oldu.
Net olarak "katılıyorum" diyemeyen Duygu Sarışın, "Ceyda söylediyse vardır aklında bir şey ben buna dair yorum yapamayacağım" açıklamasında bulundu. Muhabirin yineleyip "sizce peki erkekler ped taşımalı mı?" sorusuna ise "Kadın her zaman baş tacı olmalı arkadaşlar, size de tavsiye ederim" cevabını verdi.
İşte o anlar:
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