Arka Sokaklar'a Dönen Şevket Çoruh'tan Kahkaha Attıran Serenay Sarıkaya Göndermesi!
Arka Sokaklar'a Dönen Şevket Çoruh'tan Kahkaha Attıran Serenay Sarıkaya Göndermesi!
Arka Sokaklar'a geri dönen Mesut Komiser Şevket Çoruh, biricik ekürisi Özgür Ozan'la bir etkinliğe katıldı. 'En son eğlendiğiniz sahne hangisi?' sorusuna verdikleri cevapla Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi ise olay oldu!
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Asla final yapmayan dizi Arka Sokaklar, 18 yılda hayatımızın koca bir parçası haline geldi biliyorsunuz. O kadar ki her bir karakter gönüllerde ayrı taht kurdu, tonlarca dizi geldi geçti ama Arka Sokaklar hep sapasağlam kaldı.
Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'di. Fakat Çoruh, 2022 yılında diziden ayrıldı, arkasında da koca bir boşluk bıraktı.
Geçtiğimiz ayın sonunda ise büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisinde izlediğimiz Şevket Çoruh'un diziye döndüğünün müjdesi fragmanda verilmiş herkes şok geçirmiş, bir o kadar da sevinmişti.
Sadece Arka Sokaklar'a değil Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'a da geri dönen Şevket Çoruh, geçtiğimiz saatlerde biricik ekürisiyle bir etkinliğe katıldı.
En son eğlendiğiniz sahne sorusuna Özgür Çoban'dan "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya!" cevabı geldi. Bunun üzerine "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür beyle bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan" diyen Şevket Çoruh salonda kahkahaların kopmasına sebep oldu! 😂
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Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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