Arka Sokaklar'a Dönen Şevket Çoruh'tan Kahkaha Attıran Serenay Sarıkaya Göndermesi!

Arka Sokaklar'a geri dönen Mesut Komiser Şevket Çoruh, biricik ekürisi Özgür Ozan'la bir etkinliğe katıldı. 'En son eğlendiğiniz sahne hangisi?' sorusuna verdikleri cevapla Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi ise olay oldu!