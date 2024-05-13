Cem Yılmaz Polemiği Sorulan Hasan Can Kaya'dan "Tadını Kaçırmayalım" İmalı Cevap!
Cem Yılmaz Polemiği Sorulan Hasan Can Kaya'dan "Tadını Kaçırmayalım" İmalı Cevap!
Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın gösterisinde kendisiyle alay etmesinin ardından duruma tepki göstermiş, Yılmaz için 'veteran komedyen' yorumunda bulunmuştu. Katıldığı bir davette muhabirlerle sohbet eden Kaya, bu sefer konuya oldukça olgun yaklaştı, adeta 'büyüklük bende kalsın' dedi.
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Biri yılların, biri son yılların en sevilen komedyeni olmak üzere Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasında geçtiğimiz günlerde ufak bir atışma yaşanmıştı hatırlarsanız.
Son bir aydır sosyala medya hesaplarından yaptığı ilginç ve gönderme dolu paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, hızını alamamış gösterisinde Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşma tarzıyla dalga geçmişti.
Ardından Hasan Can Kaya'dan da cevap gecikmemişti. Futbol oynarken düşüp omzundan geçirdiği operasyonun ardından muhabirlere denk gelen Kaya, Cem Yılmaz'ın göndermesi sorulduğunda "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış" cevabını vermişti ve biraz da bozulmuş gibiydi.
Olay kapanmış gibi duruyordu ki geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını yanıtlarken yine Cem Yılmaz meselesi gündeme getirildi.
Konuya oldukça olgun yaklaşan ve adeta "büyüklük bende kalsın" diyen Hasan Can Kaya, "Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya" açıklamasında bulundu. İşte o anlar:
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