Cem Yılmaz Polemiği Sorulan Hasan Can Kaya'dan "Tadını Kaçırmayalım" İmalı Cevap!

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın gösterisinde kendisiyle alay etmesinin ardından duruma tepki göstermiş, Yılmaz için 'veteran komedyen' yorumunda bulunmuştu. Katıldığı bir davette muhabirlerle sohbet eden Kaya, bu sefer konuya oldukça olgun yaklaştı, adeta 'büyüklük bende kalsın' dedi.