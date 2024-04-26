Cem Yılmaz'dan Küfürlü Gönderme Gelmişti: Hasan Can Kaya'dan Ünlü Komedyene Cevap Geldi!
Cem Yılmaz'dan Küfürlü Gönderme Gelmişti: Hasan Can Kaya'dan Ünlü Komedyene Cevap Geldi!
Son zamanlarda bir türlü yerinde duramayan ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak Hasan Can Kaya'ya sataşmıştı. Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a yanıt geldi.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son zamanlarda yaptığı göndermeler ile gündeme geldiğini mutlaka duymuşsunuzdur. İlk olarak Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesini ima ederek yaptığı göndermelerle başlayan mevzu daha sonra Sarıkaya göndermeleri ile yine devam etmişti hatırlarsanız.
Son zamanlarda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Yılmaz, gösterilerinden sızan espirileri ile de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü komedyenin geçtiğimiz günlerde sahnesinden meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataşması çok konuşulmuştu.
Futbol oynarken düşen ve omzundan problem yaşayan ünlü komedyen geçtiğimiz saatlerde taburcu olduktan sonra meslektaşının kendisine yaptığı göndermelere cevap verdi!
Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz’ın kendisine yaptığı göndermeye “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” cevabını verdi.
İşte o anlar 👇🏻
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